عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

افرازات وآلام وتورم.. علامات الإصابة بسرطان الثدي عند الرجال

علامات الإصابة بسرطان
علامات الإصابة بسرطان الثدي عند الرجال

علامات الإصابة بالسرطان يمكن أن تختلف اعتمادًا على نوع السرطان ومكانه ومرحلته، ومع ذلك، هناك بعض العلامات الشائعة التي يمكن أن تشير إلى وجود سرطان .ومن بين هذه العلامات التي كشف عنها الدكتور عصام البقلي استشارى جراحات التجميل من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد 

وقال على الرغم من أن سرطان الثدي نادرًا ما يحدث عند الرجال، إلا أنه يمكن أن يحدث. إليك بعض العلامات التي قد تشير إلى وجود سرطان الثدي عند الرجال:

علامات الإصابة بالسرطان عند الأطفال

برج السرطان| حظك اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023.. حل الأزمة العاطفية

علامات الإصابة بسرطان الثدي عند الرجال

علامات الإصابة بالسرطان 

 تكون كتلة أو تورم في منطقة الثدي أو تحت الإبط. قد تكون الكتلة صلبة وغير متحركة.

ظهور تغير في حجم أو شكل الثدي، بما في ذلك تغير في الجلد المحيط به أو تجاعيد أو انغراف في الجلد. 

وجود احمرار، تورم أو تورم في الجلد الذي يغطي الثدي.

افرازات من الثدي، سواء كانت دموية أو شفافة أو مصفرة.

آلام في الثدي أو حكة غير عادية في الثدي.

تغيير في حجم أو شكل الحلمة أو الجلد المحيط بها.

إذا كنت تعاني من أي من هذه العلامات أو تشعر بالقلق، فمن الأفضل مراجعة الطبيب لإجراء فحص دقيق وتقييم الحالة. يجب ألا يتم تجاهل أي تغيير غير طبيعي في الثدي، حتى لدى الرجال.

علامات الإصابة بالسرطان الإصابة بسرطان الثدي الإصابة بسرطان الاصابة بالسرطان سرطان الثدي علامات الإصابة بسرطان الثدي عند الرجال بسرطان الثدي ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة تزوير| اكتشاف سر خطير وراء إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل الإطاحة بفيجو

تحرّك رسمي في الأهلي لـ ضم لاعب مصري عالمي سوبر

النادي مايعرفهوش| "أفيس" البرتغالي يوجه صدمة إلى كهربا.. ونجم الأهلي في ورطة

حرق والده .. جريمة بشعة تضرب المرج

تنسيق الجامعات 2023.. كليات تقبل أقل من 70% لطلاب المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2023.. مؤشرات كلية التجارة بالمرحلة الثانية

أسعار Iphone 13 فى الكويت

7 زلازل ضربت مصر| تنبؤات العالم الهولندي ما زالت تتحقق.. هزة قوية جديدة !

موضوعات متعلقة

خير الدعاء يوم عرفة.. 4 أوقات لا ترد فيها دعوة ردد هذه الأدعية

دعاء يوم عرفة للزواج والرزق .. يفتح لك الأبواب المغلقة ويقضي حوائجك

قائد قوات الدفاع الجوي لـ"صدى البلد":نمتلك أقوى المنظومات الدفاعية على مستوى العالم

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

أدعية العشر من ذي الحجة.. 3 كلمات لا ترد.. وأفضل 100 دعاء مستجاب

كيفية الطواف حول الكعبة .. فضله وشروطه وأنواعه وأحكامه

كيفية حج القران .. شروطه وضوابطه اعرف مناسك الحج بالترتيب وبالتفصيل

دعاء ثاني يوم من ذي الحجة .. يفتح لك الأبواب المغلقة

ترشيحاتنا

افرازات وآلام وتورم.. علامات الإصابة بسرطان الثدي عند الرجال

إغماء الشيخ ماهر المعيقلي في صلاة الجمعة.. رجع يضحك تاني وحالته كويسة

حياة كريمة تغير الواقع فى الوادي الجديد.. إنجاز 95% من 28 مبني خدمي بقرى الفرافرة النائية.. تنفيذ أكبر مشروع صرف صحي

شانجان تكشف عن نسختها الجديدة كيوان A07 الكهربائية .. صور

اشتعال أسعار الذهب.. الجرام عيار 24 يلامس 2700 جنيه اليوم السبت

أشبه بحكايات إسماعيل يس.. اكتشاف عقد بيع مدينة تركية يعود عمره إلى 3800عام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف البطن.. جومانا مراد تثير الجدل من حفل عيد ميلادها بالساحل

دراسة مثيرة للجدل.. مكون شائع في الطعام يسبب التهاب الدماغ لملايين البشر

رضا البحراوي ومسار إجباري ومسلم يشعلون مهرجان العلمين بحفل ضخم

قصير ومكشوف.. دنيا عبد العزيز تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

رضا البحراوي ومسار إجباري ومسلم يشعلون مهرجان العلمين بحفل ضخم

حالتك الاجتماعية أيه؟.. معز مسعود يراوغ معتز الدمرداش عن علاقته بـ حلا شيحة

ماذا حدث .. أغماء الشيخ ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة بالمسجد الحرام/فيديوجراف

محاولة اغتيال وزير دفاع وإغلاق التليفزيون الرسمي.. ما الذي يحدث في لبنان؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ