افرازات وآلام وتورم.. علامات الإصابة بسرطان الثدي عند الرجال

علامات الإصابة بالسرطان يمكن أن تختلف اعتمادًا على نوع السرطان ومكانه ومرحلته، ومع ذلك، هناك بعض العلامات الشائعة التي يمكن أن تشير إلى وجود سرطان .ومن بين هذه العلامات التي كشف عنها الدكتور عصام البقلي استشارى جراحات التجميل من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد

وقال على الرغم من أن سرطان الثدي نادرًا ما يحدث عند الرجال، إلا أنه يمكن أن يحدث. إليك بعض العلامات التي قد تشير إلى وجود سرطان الثدي عند الرجال:

علامات الإصابة بسرطان الثدي عند الرجال

علامات الإصابة بالسرطان

تكون كتلة أو تورم في منطقة الثدي أو تحت الإبط. قد تكون الكتلة صلبة وغير متحركة.

ظهور تغير في حجم أو شكل الثدي، بما في ذلك تغير في الجلد المحيط به أو تجاعيد أو انغراف في الجلد.

وجود احمرار، تورم أو تورم في الجلد الذي يغطي الثدي.

افرازات من الثدي، سواء كانت دموية أو شفافة أو مصفرة.

آلام في الثدي أو حكة غير عادية في الثدي.

تغيير في حجم أو شكل الحلمة أو الجلد المحيط بها.

إذا كنت تعاني من أي من هذه العلامات أو تشعر بالقلق، فمن الأفضل مراجعة الطبيب لإجراء فحص دقيق وتقييم الحالة. يجب ألا يتم تجاهل أي تغيير غير طبيعي في الثدي، حتى لدى الرجال.