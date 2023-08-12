انخفاض هائل في أسهم بورصات أوروبا

أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة اليوم الجمعة وسط مخاوف من استمرار ارتفاع ‏أسعار الفائدة عالميًا لفترة أطول، وذلك في الوقت الذي قفزت فيه أسهم بنك يو بي إس ‏السويسري بعد أن أعلن عدم حاجته إلى ضمان حكومي حصل عليه للاستحواذ ‏على منافسه الأصغر كريدي سويس‏.‏

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1% عند الإغلاق وقادت أسهم ‏العقارات والتكنولوجيا شديدة التأثر بحركة أسعار الفائدة موجة الانخفاض، وتراجع ‏كل منهما نحو 2.1%.‏

وانخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.2% بعد أن أظهرت بيانات ‏تحقيق الاقتصاد بعض النمو غير المتوقع في الربع الثاني، مما أثار مخاوف من أن ‏يرفع بنك إنكلترا المركزي أسعار الفائدة.‏



واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي دون تغير خلال الأسبوع رغم تقارير ‏الأرباح الإيجابية بفعل الضربة التي تعرضت لها البنوك الأوروبية في وقت سابق ‏هذا الأسبوع في أعقاب إصدار إيطاليا قراراً بفرض ضريبة مفاجئة على البنوك.‏

وارتفعت أسهم بنك يو بي إس السويسري 4.7% بعد أن قال إنه لم يعد بحاجة إلى ‏الضمان الحكومي الذي حصل عليه لإنقاذ منافسه الأصغر كريدي سويس‏.‏