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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض هائل في أسهم بورصات أوروبا

أرشيفية
أرشيفية

أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة اليوم الجمعة وسط مخاوف من استمرار ارتفاع ‏أسعار الفائدة عالميًا لفترة أطول، وذلك في الوقت الذي قفزت فيه أسهم بنك يو بي إس ‏السويسري بعد أن أعلن عدم حاجته إلى ضمان حكومي حصل عليه للاستحواذ ‏على منافسه الأصغر كريدي سويس‏.‏

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1% عند الإغلاق وقادت أسهم ‏العقارات والتكنولوجيا شديدة التأثر بحركة أسعار الفائدة موجة الانخفاض، وتراجع ‏كل منهما نحو 2.1%.‏

وانخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.2% بعد أن أظهرت بيانات ‏تحقيق الاقتصاد بعض النمو غير المتوقع في الربع الثاني، مما أثار مخاوف من أن ‏يرفع بنك إنكلترا المركزي أسعار الفائدة.‏

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واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي دون تغير خلال الأسبوع رغم تقارير ‏الأرباح الإيجابية بفعل الضربة التي تعرضت لها البنوك الأوروبية في وقت سابق ‏هذا الأسبوع في أعقاب إصدار إيطاليا قراراً بفرض ضريبة مفاجئة على البنوك.‏

وارتفعت أسهم بنك يو بي إس السويسري 4.7% بعد أن قال إنه لم يعد بحاجة إلى ‏الضمان الحكومي الذي حصل عليه لإنقاذ منافسه الأصغر كريدي سويس‏.‏

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