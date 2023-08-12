الكشف على 92 مواطنا بمدينة سفاجا خلال قافلة طبية للعيون

نظمت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، بالتعاون مع قوافل ابن البلد الخيرية، قافلة طبية مجانية بمستشفى سفاجا المركزى

وأشار على محمد منسق القافلة، إلى أن القافلة لعلاج أمراض العيون من فحص قاع العين وعمل نظارات وعمليات عيون ومقياس نظر وفحص خارجى ، موضحا أنه تم توقيع الكشف على 92 مواطنا من أبناء سفاجا .

وأشار محمد إلى أن القافلة لمدة يوم واحد سفاجا وتنتقل إلى مدينة الغردقة لمدة يوم اخر لتوقيع الكشف على أبناء مدينة الغردقة بالبحر الاحمر.

ووجه دكتور حازم على المدير التنفيذى للقوافل الشكر والعرفان للسيد وكيل وزاره الصحه بالبحر الاحمر والدكتور عمر عادل مدير اداره المستشفيات والطاقم الطبي والمساعدين للقافله الطبيه علي المجهودات المبذولة