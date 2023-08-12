النفط يرتفع مدعوماً بتوقعات طلب قياسية ويحقق مكاسب للأسبوع السابع

ارتفعت أسعار النفط بعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية طلبا عالميا ‏قياسيا وتقلص الإمدادات، مما دفع النفط لتحقيق مكاسب للأسبوع السابع على ‏التوالي في أطول سلسلة مكاسب منذ 2022.‏



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.5% لتبلغ عند التسوية 86.81 ‏دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ‏‏37 سنتا أو 0.5% لتسجل 83.19 دولار للبرميل عند التسوية، وحقق كلا الخامين مكاسب أسبوعية بنسبة 0.5%.



وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط وصل إلى مستوى قياسي ‏بلغ 103 ملايين برميل يوميا في يونيو ويمكن أن يصل إلى ذروة أخرى ‏هذا الشهر.‏



وفي الوقت ذاته، تسبب قرار السعودية وروسيا تمديد خفض الإنتاج في حدوث ‏تراجع حاد في المخزونات في الفترة المتبقية من عام 2023، وهو ما قالت وكالة ‏الطاقة الدولية إنه قد يؤدي لرفع أسعار النفط بشكل أكبر.‏



وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إنها تتوقع ارتفاع ‏الطلب العالمي على النفط 2.44 مليون برميل يومياً هذا العام، مضيفة أن آفاق ‏سوق النفط تبدو جيدة في النصف الثاني من العام.‏



وارتفعت معنويات المستثمرين جراء بيانات اقتصادية أميركية صدرت هذا ‏الأسبوع، مما أثار التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي يقترب من إنهاء دورة ‏رفع أسعار الفائدة.‏



وقال كريغ إيرلام المحلل لدى أواندا إن تخفيض الإمدادات وتحسن التوقعات ‏الاقتصادية بثا التفاؤل في صفوف مستثمري النفط. لكنه أشار إلى علامات تدل ‏على تقلص الزخم بعد ارتفاع مستمر في الأسعار. وسجل خام برنت أمس اول الخميس ‏أعلى مستوياته منذ يناير غداة تسجيل خام غرب تكساس الوسيط ‏الأميركي أعلى مستوياته هذا العام.‏



وكانت آخر مرة ارتفع فيها سعر خام برنت لمدة سبعة أسابيع متتالية في الفترة من ‏يناير إلى فبراير 2022 قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.‏



وأثرت البيانات الاقتصادية غير المستقرة القادمة من الصين على المعنويات.‏



وبينما أظهرت بيانات الجمارك ارتفاع واردات النفط الخام على أساس سنوي، ‏انخفض إجمالي صادرات الصين 14.5% في يوليو مع تراجع واردات الخام ‏الشهرية من مستويات مرتفعة تقترب من القياسية في يونيوإلى أدنى ‏مستوياتها منذ يناير .‏