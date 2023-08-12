عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النفط يرتفع مدعوماً بتوقعات طلب قياسية ويحقق مكاسب للأسبوع السابع

صدى البلد

ارتفعت أسعار النفط بعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية طلبا عالميا ‏قياسيا وتقلص الإمدادات، مما دفع النفط لتحقيق مكاسب للأسبوع السابع على ‏التوالي في أطول سلسلة مكاسب منذ 2022.‏


وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.5% لتبلغ عند التسوية 86.81 ‏دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ‏‏37 سنتا أو 0.5% لتسجل 83.19 دولار للبرميل عند التسوية، وحقق كلا الخامين مكاسب أسبوعية بنسبة 0.5%.


وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط وصل إلى مستوى قياسي ‏بلغ 103 ملايين برميل يوميا في يونيو ويمكن أن يصل إلى ذروة أخرى ‏هذا الشهر.‏


وفي الوقت ذاته، تسبب قرار السعودية وروسيا تمديد خفض الإنتاج في حدوث ‏تراجع حاد في المخزونات في الفترة المتبقية من عام 2023، وهو ما قالت وكالة ‏الطاقة الدولية إنه قد يؤدي لرفع أسعار النفط بشكل أكبر.‏


وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)  إنها تتوقع ارتفاع ‏الطلب العالمي على النفط 2.44 مليون برميل يومياً هذا العام، مضيفة أن آفاق ‏سوق النفط تبدو جيدة في النصف الثاني من العام.‏


وارتفعت معنويات المستثمرين جراء بيانات اقتصادية أميركية صدرت هذا ‏الأسبوع، مما أثار التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي يقترب من إنهاء دورة ‏رفع أسعار الفائدة.‏


وقال كريغ إيرلام المحلل لدى أواندا إن تخفيض الإمدادات وتحسن التوقعات ‏الاقتصادية بثا التفاؤل في صفوف مستثمري النفط. لكنه أشار إلى علامات تدل ‏على تقلص الزخم بعد ارتفاع مستمر في الأسعار. وسجل خام برنت أمس اول الخميس ‏أعلى مستوياته منذ يناير غداة تسجيل خام غرب تكساس الوسيط ‏الأميركي أعلى مستوياته هذا العام.‏


وكانت آخر مرة ارتفع فيها سعر خام برنت لمدة سبعة أسابيع متتالية في الفترة من ‏يناير إلى فبراير 2022 قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.‏


وأثرت البيانات الاقتصادية غير المستقرة القادمة من الصين على المعنويات.‏


وبينما أظهرت بيانات الجمارك ارتفاع واردات النفط الخام على أساس سنوي، ‏انخفض إجمالي صادرات الصين 14.5% في يوليو مع تراجع واردات الخام ‏الشهرية من مستويات مرتفعة تقترب من القياسية في يونيوإلى أدنى ‏مستوياتها منذ يناير .‏

ارتفعت أسعار النفط الاحتياطي الفدرالي اسعار النفط التكهنات الأمريكي الأقتصادية التوقعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في طريق الحل النهائي.. شوبير يكشف مفاجأة عن أزمة كهربا

السعودية.. شؤون الأئمة والمؤذنين تكشف تطورات الحالة الصحية للشيخ ماهر المعيقلي

تحرّك رسمي في الأهلي لـ ضم لاعب مصري عالمي سوبر

الذهب يصعد بقوة.. مفاجأ في سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت 12 أغسطس

تنسيق الجامعات 2023.. كليات تقبل أقل من 70% لطلاب المرحلة الثانية

إزاى تحافظ على بطارية آيفون.. وتبيعه بسعر ممتاز

صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر أغسطس الاثنين

للإفطار.. طريقة عمل عجينة الطعمية في المنزل

ترشيحاتنا

الناس بتقول منكم لله انتوا اللي طلعتوا المهرجانات.. رد مفاجئ من أورتيجا| فيديو

تنسيق الجامعات 2023.. نتيجة المرحلة الأولى على هذا الرابط خلال ساعات

بملابس محتشمة...رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

أورتيجا يرد على اتهامات عمرو مصطفى للمطربين بـ «السرقة».. فيديو

السعودية.. شؤون الأئمة والمؤذنين تكشف تطورات الحالة الصحية للشيخ ماهر المعيقلي

التسمم أبرزها ..أضرار الإفراط في تناول مكملات فيتامين د ​​..تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حتى الخميس| الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين.. وهذا ما يتعلق بمنخفض الهند

ممثلة شهيرة تطلب الدعاء لإصابتها بمتلازمة غريبة من نوعها

للإفطار.. طريقة عمل عجينة الطعمية في المنزل

5 استراتيجيات للتعامل مع الصدمات العاطفية والنفسية.. اصبر وكن لطيفًا

فيديو

الأسد: عودة سوريا إلى الجامعة العربية شكلية ولم نصل لمرحلة وضع الحلول.. «فيديوجراف»

ذكرى رحيله.. 9 زيجات في حياة سناء شافع وأبرز أعماله الفنية

رضا البحراوي ومسار إجباري ومسلم يشعلون مهرجان العلمين بحفل ضخم

حالتك الاجتماعية أيه؟.. معز مسعود يراوغ معتز الدمرداش عن علاقته بـ حلا شيحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ