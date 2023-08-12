الناس بتقول منكم لله انتوا اللي طلعتوا المهرجانات.. رد مفاجئ من أورتيجا| فيديو

كشف المطرب أورتيجا، تفاصيل نجاح أغنية «لما جينا»، في الأسواق، موضحًا أن موسيقى أغنية لما جينا، تم تأليفها أثناء تواجده في الأستوديو .

وقال أورتيجا خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، إن اختياره للمطرب سداوي ومشاركته في أغنية «لما جينا»، بسبب طول مدة التراك.

وتابع أورتيجا: أغنية لما جينا تنتمى لفئة «الراب»، نظرا لتطور شعبية أغاني الراب وشعبيتها الكبيرة في مصر، كما أن أغنية لما جينا، بداية لطرح أغاني جديدة في الراب، كما أن لديه مصنع منبع لأفكاره في الأغاني والتراك.

طرح أغنية جديدة

وأكمل:«أورتيجا هو اللي شال دعوات المواطنين وكان بيتقال لينا منكم لله، علشان أول ناس كانت تغنى المهرجانات الشعبية في مصر، ولكن الآن أصبحت منتشرة بصورة كبيرة في مصر».

وعن أخر أعماله، أوضح أورتيجا، أنه سيتم طرح أغنية جديدة في الفترة المقبلة، تليق بالجمهور، وتحتوى على كلمات مختلفة ولا تنتمى لفئة المهرجانات.