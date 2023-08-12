إثيوبيا.. استمرار حملة الاعتقالات ضد عرقية الأمهرة

واصل الأمن الإثيوبي، حملة الاعتقلات ضد عرقية الأمهرة، التي بدأت مع إعلان الحكومة حالة الطوارئ في إقليم أمهرة الجمعة قبل الماضية.

وذكرت وسائل إعلام إثيوبية، أن الآلاف اعتقلوا من عرقية الأمهرة خلال الأيام القليلة الماضية، وقال شهود عيان أن الاعتقال لا يستند إلى أدلة.

وبعد يوم من إعلان حالة الطوارئ، ورد أنه تم اعتقال أكثر من أربعة آلاف من عرقية الأمهرة في العاصمة أديس أبابا، وألقي القبض على آلاف آخرين في منطقة أورومو.

وأكد مركز القيادة - الجهة المشرفة على تنفيذ حالة الطوارئ – مساء أمس الجمعة، أنه قام باعتقالات لكنه أعلن فقط عن هويات حوالي 25 منهم، وأحدهم عضو في البرلمان - كريستيان تاديلي - اقتيد من منزله حوالي الساعة العاشرة مساء، بالإضافة إلى كاسا تيشاجر عضو مجلس مدينة أديس أبابا، الذي اعتقل في نفس اليوم ولم ترفع الحصانات البرلمانية عند اعتقالهم.

وأعلنت حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حالة الطوارئ الأسبوع الماضي بعد أن سيطرت قوات فانو على العديد من البلدات في منطقة أمهرة في إثيوبيا.

تم تعليق رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية إلى جوندار ولاليبيلا وباهر دار وكومولشا في البداية بسبب الوضع الأمني في المنطقة.