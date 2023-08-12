عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إثيوبيا.. استمرار حملة الاعتقالات ضد عرقية الأمهرة

إثيوبيا
إثيوبيا

واصل الأمن الإثيوبي، حملة الاعتقلات ضد عرقية الأمهرة، التي بدأت مع إعلان الحكومة حالة الطوارئ في إقليم أمهرة الجمعة قبل الماضية.

وذكرت وسائل إعلام إثيوبية، أن الآلاف اعتقلوا من عرقية الأمهرة خلال الأيام القليلة الماضية، وقال شهود عيان أن الاعتقال لا يستند إلى أدلة.

وبعد يوم من إعلان حالة الطوارئ، ورد أنه تم اعتقال أكثر من أربعة آلاف من عرقية الأمهرة في العاصمة أديس أبابا، وألقي القبض على آلاف آخرين في منطقة أورومو.

وأكد مركز القيادة - الجهة المشرفة على تنفيذ حالة الطوارئ – مساء أمس الجمعة، أنه قام باعتقالات لكنه أعلن فقط عن هويات حوالي 25 منهم، وأحدهم عضو في البرلمان - كريستيان تاديلي - اقتيد من منزله حوالي الساعة العاشرة مساء، بالإضافة إلى كاسا تيشاجر عضو مجلس مدينة أديس أبابا، الذي اعتقل في نفس اليوم ولم ترفع الحصانات البرلمانية عند اعتقالهم.

وأعلنت حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حالة الطوارئ الأسبوع الماضي بعد أن سيطرت قوات فانو على العديد من البلدات في منطقة أمهرة في إثيوبيا.

تم تعليق رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية إلى جوندار ولاليبيلا وباهر دار وكومولشا في البداية بسبب الوضع الأمني في المنطقة.

اثيوبيا عرقية الأمهرة حالة الطوارئ رئيس الوزراء الإثيوبي الخطوط الجوية الاثيوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في طريق الحل النهائي.. شوبير يكشف مفاجأة عن أزمة كهربا

تحرّك رسمي في الأهلي لـ ضم لاعب مصري عالمي سوبر

الذهب يصعد بقوة.. مفاجأ في سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت 12 أغسطس

تنسيق الجامعات 2023.. كليات تقبل أقل من 70% لطلاب المرحلة الثانية

إزاى تحافظ على بطارية آيفون.. وتبيعه بسعر ممتاز

صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر أغسطس الاثنين

7 زلازل ضربت مصر| تنبؤات العالم الهولندي ما زالت تتحقق.. هزة قوية جديدة !

للإفطار.. طريقة عمل عجينة الطعمية في المنزل

موضوعات متعلقة

علاقات مثلية | إجراء عاجل في إثيوبيا ضد فنادق ودور ضيافة

إثيوبيا تدعو لتكثيف التعاون لمكافحة الإرهاب في القرن الأفريقي

ترشيحاتنا

بملابس محتشمة...رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

أورتيجا يرد على اتهامات عمرو مصطفى للمطربين بـ «السرقة».. فيديو

السعودية.. شؤون الأئمة والمؤذنين تكشف تطورات الحالة الصحية للشيخ ماهر المعيقلي

التسمم أبرزها ..أضرار الإفراط في تناول مكملات فيتامين د ​​..تعرف عليها

إصدار 1.8 مليون قرار علاج على نفقة الدولة يتصدر اهتمامات الصحف

خبر سار لمستهلكي السجائر.. رجل ينهي حياة ابنة شقيقه بطريقة لا يتخيلها عقل.. مفاجأة بشأن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية.. وأول تعليق من أورتيجا على خلافه مع أوكا |التوك شو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حتى الخميس| الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين.. وهذا ما يتعلق بمنخفض الهند

ممثلة شهيرة تطلب الدعاء لإصابتها بمتلازمة غريبة من نوعها

للإفطار.. طريقة عمل عجينة الطعمية في المنزل

5 استراتيجيات للتعامل مع الصدمات العاطفية والنفسية.. اصبر وكن لطيفًا

فيديو

الأسد: عودة سوريا إلى الجامعة العربية شكلية ولم نصل لمرحلة وضع الحلول.. «فيديوجراف»

ذكرى رحيله.. 9 زيجات في حياة سناء شافع وأبرز أعماله الفنية

رضا البحراوي ومسار إجباري ومسلم يشعلون مهرجان العلمين بحفل ضخم

حالتك الاجتماعية أيه؟.. معز مسعود يراوغ معتز الدمرداش عن علاقته بـ حلا شيحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ