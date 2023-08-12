بعد اقتحامها 21 منزلا في كاليفورنيا.. القبض على الدبة "هانك الدبابة"|شاهد

أظهرت صور نشرتها إدارة الأسماك والحياة البرية في كاليفورنيا [CDFW] موظفين يقفون بجانب أنثى عرفت باسم 64 إف ولقبت بـ"هانك الدبابة" نظراً لحجمها، تنتمي لعائلة من أربعة دببة.



ووقعت في الأسر أخيراً بعد اقتحامها لـ21 منزلاً مخلفةً أضراراً جسيمة في الممتلكات في منطقة ساوث ليك تاهو في كاليفورنيا منذ عام 2022، وجاء ذلك في تقرير عرضته فضائية يورونيوز.



قبض على الدبة الكبيرة عالم أحياء برية ونُقلت إلى محمية للحيوانات في كولورادو. أما صغارها فأُرسلوا إلى منظمة إنقاذ الحياة البرية في مقاطعة سونوما في بيتالوما.

