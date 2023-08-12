أورتيجا: نجحت في المهرجانات بدون دعاية.. وهاكر قفل لي صفحات السوشيال ميديا|فيديو

أكد المطرب أورتيجا، أنه حقق نجاحا في أغانيه بدون دعاية أو تسويق، معقبًا: « اللي بيغنوا النهارده بينجحوا بسبب الدعاية والتسويق، وإضافة العنصر النسائي في الأغاني كنوع من جذب الجمهور».

وقال أورتيجا، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة “صدى البلد”، إنه تعرض للسرقة من بعض الهاكر وقاموا بسرقة صفحاته على «يوتيوب، والفيديو، وتيك توك»، مؤكدًا أن هناك حملة تهاجمه على السوشيال ميديا.

وتابع: “معنديش فكرة عن حقوق الملكية، كل ما نزل فيديو يتفقل، ولما ادخل أعرف السبب الهكر يقولي ابعت 1000 دولار وهشيل الحظر”.

وأوضح أورتيجا، أنه يستعد لطرح تراك جديد مع المطرب محمود الحسيني، بجانب بعض الأعمال الأخرى التي يتعمل العمل عليها مستقبلا.

ويجز من أكثر مطربي الراب المفضلين لدي

وأضافف أورتيجا: “ويجز من أكثر مطربي الراب المفضلين لدي، وهو يتمتع بكاريزما قوية، ومثقف، ونجح في اختيار الأغاني التي تتناسب معه”، موضحًا أن المهرجان حاليا تطور عن السابق، ويعد صواريخ وإسلام ساسو، من أكثر المطربين المفضلين له.