بداية وباء جديد؟| بكتيريا جديدة تثير الرعب في بريطانيا.. تفاصيل

عرضت فضائية العربية تقريرا، عن وجود بكتيريا على متن بارجة "بيبي ستوكهولم" التي تحمل طالبي اللجوء في بريطانيا.

وتفاجئ طالبي اللجوء بعد وصولهم إلى بريطانيا باكتشاف عدوى بكتيرية على متن البارجة، وآثارت تلك العدوى قلق الجميع.

والدراسات أوضحت أن تلك البكتيريا تدعى "الفيلقية"، وتتواجد في إمدادات المياه على البارجة.

بكتيريا جديدة تثير الرعب

وأكدت الحكومة أن تلك البكتيريا من الممكن أن تتسبب في حدوث التهاب رئوي يدعى " داء الفيالقة"، وحذرت وحدت الخدمات الصحية من تلك البكتيريا، لكونها خطرة للغاية.

ولفتت وحدة الخدمات الصحية إلى أن البكتيريا تتواجد عادة في التربة والمياه العذبة، وتنتقل من خلال الاستنشاق، وتتراوح أعراضها مابين الحمى والغثيان وصعوبة في التنفس.