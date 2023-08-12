إعلان حالة الطوارئ في روسيا.. عزل 543 منزلا بسبب إعصار خانون صباح اليوم

أعلنت روسيا حالة الطوارئ في عدد من المناطق على ضوء حالة الإختلال الجوي الكبيرة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية.

ووفق ما ورد، فقد تم إعلان الطوارئ في 9 بلديات في الشرق الأقصى الروسي، اليوم السبت، وذلك بعد هطول أمطار غزيرة على قرى في أعقاب الإعصار خانون الذي ضرب اليابان الأسبوع الماضي.

وبعد أن اجتاح جنوب اليابان، تراجعت قوة خانون إلى منخفض استوائي في أثناء مروره عبر كوريا الشمالية، الجمعة، من كوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن 32 منطقة سكنية انعزلت وغمرت المياه 543 منزلا ومساحات شاسعة من الطرق بحلول صباح اليوم السبت في الشرق الأقصى الروسي، وهي منطقة في أقصى شرق روسيا والقارة الآسيوية.

وخرقت المياه سدا كان مشيدا لاحتواء الفيضانات في مدينة أوسوريسك على بعد نحو 100 كيلومتر شمال فلاديفوستوك.

من المتوقع هطول أمطار في بعض الأجزاء بالمنطقة هذا الأسبوع بضعف الكميات التي تسقط في شهر.