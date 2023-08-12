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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عربية النواب تدين بشدة استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى جرائمها ضد الفلسطينيين

مجلس النواب
مجلس النواب

أدان النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بشدة قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلى بعدة عمليات إجرامية ضد الفلسطينيين خلال الأيام القليلة الماضية تمثلت فى ثلاثة وقائع خطيرة تمثلت الجريمة الاولى قامت من خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال 22 مواطنا فلسطينيا، غالبيتهم أسرى محررون، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم إن الجريمة الثانية تمثلت فى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتفجير منزل الشهيد الفلسطيني عبد الفتاح خروشة في مُخيم عسكر شرق نابلس بشمال الضفة الغربية المُحتلة مشيراً الى أن الجريمة الثالثة تمثلت فى قيام مستوطنين إسرائيليين باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة ومن الامم المتحدة ومجلس الأمن بصفة خاصة بسرعة التحرك لوقف مثل هذه الاعمال الاجرامية التى تعتبر جرائم حرب تستجوب إحالة مرتكبيها الى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم متهماً المجتمع الدولي بالتخاذل والصمت تجاه هذه الجرائم الخطيرة التى تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلى بصفة شبه يومية ضد الشعب الفلسطينى الاعزل.

كما طالب النائب أحمد فؤاد أباظة من المجتمع الدولي باتخاذ جميع الاجراءات لتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لانهاء الصراع الفلسطينى الاسرائيلى والذى استمر لعقود طويلة والتى تتمثل فى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى مؤكداً أن استمرار سلطات الاحتلال الاسرائيلى فى اعمالها الإجرامية ينذر بعواقب وخيمة على منطقة الشرق الأوسط.

الاحتلال الاسرائيلي إقامة الدولة الفلسطينية الأمم المتحدة الدولة الفلسطينية المستقلة الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب الفلسطيني

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