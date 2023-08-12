تأجيل دعوى إلغاء قرار محافظ الجيزة بإزالة سور نادي الزمالك النهري

قررت الدائرة الخامسة بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ، اليوم تأجيل الدعاوى رقم ٦٢٥٣٣ / ٧٦/٦٢٥٣١ والمقامة من نادى الزمالك ضد محافظ الجيزة وآخرين، لجلسة 13 سبتمبر المقبل.

ويطالب نادي الزمالك في الدعوي بوقف تنفيذ القرار المطعون علية رقم ٥٠و٥٣ لسنة ٢٠٢٢ والصادر ضد رئيس نادى الزمالك " بصفتة "، لإزالة السور الخاص بنادى الزمالك النهرى، وذلك لصدور القرار من غير ذى صفة.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا، بدائرة فحص الطعون بمجلس الدولة ، قضت بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب ‏والرياضة، بإصدار قرار بزوال صفة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك واستبعاده ‏من مجلس الإدارة .

واختصم مرتضى منصور في دعواه كلا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية بصفتهم، ومقيمي الدعوى الصادر فيها حكم القضاء الإداري، وهم ممدوح عباس وهاني العتال وغيرهما.