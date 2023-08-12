تركيا تحذر مواطنيها من الخروج إلا للضرورة بهذه المناطق .. تفاصيل

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية في تركيا، اليوم السبت، عن تعرض البلاد لموجة طقس شديد الحرارة بداية من غد الاحد.

وقالت المديرية التركية ، إنه من المتوقع وصول درجات الحرارة في بعض المحافظات إلى 46 درجة، حيث ستستمر لمدة 5 أيام، وحذرت المواطنين من الخروج من المنازل، إلا للضرورة.

ومن ناحية أخرى، قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إن 23 شخصًا على الأقل أصيبوا في زلزال في ملاطية بتركيا.

وقال قوجة، عبر “تويتر”، "وفقا لأحدث البيانات بعد الزلزال، أصيب 22 شخصا في ملاطية وشخص واحد في أديامان”.

وأضاف أنه “تم إرسال أكثر من 20 سيارة إسعاف إلى بؤرة الزلزال ، ويجرى العلاج في المستشفى”.

وفي وقت سابق، أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع زلزال بقوة 5.6 درجة علي مقياس ريختر في شرق تركيا.