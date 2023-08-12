رئيس طوخ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات بالمدينة..صور

قام اللواء أحمد جميل رئيس مركز ومدينة طوخ بزيارات ميدانية لعدد من المشروعات بدائرة مركزومدينة طوخ للوقف على الموقف التنفيذي لتلك المشروعات ودفع حركة العمل بها لسرعة الانتهاء منها خلال الفترة الزمنية المحددة.

وجاءت الجولة فى إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بشأن ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات وتذليل كافة العقبات لسرعة الانتهاء منها.

واستهل " جميل " جولته بتفقد مشروع إنشاء مبنى مستشفى طوخ المركزي والوقف على اخر مستجدات الأعمال بها وكذالك أعمال التشطيب ، موجها بالالتزام بكافة المعاير والاشتراطات اللازمة فى الأعمال.

كما تفقد مدرسة بلتان للتعليم الأساسي موجها بضرورة الاهتمام بالمساحة الخضراء بالمدرسة ، كما تفقد محطة معالجة قرية إمياى وسير العمل بها.

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