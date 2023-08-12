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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

جميل عفيفي: الدولة استطاعت ربط سيناء بمحافظات الدلتا في وقت قياسي| فيديو

جميل عفيفي
جميل عفيفي

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إن سيناء شهدت سنوات عدة من الإهمال في عملية التنمية، وهذا السبب جعلها جاذبة للتنظيمات الإرهابية، بجانب الأنفاق التي وصل عددها لـ 13 ألف نفق وتم القضاء عليهم تمامًا بفضل مجهودات الدولة.

وأضاف أن القوات المسحلة قامت بتنفيذ عملياتها العسكرية على مراحل عدة، وكانت البداية من العملية نسر والتي تمت بعد مذبحة رفح في عام 2012، لافتًا إلى أن أهالي سيناء كان لهم دورًا كبيرًا، حيث رفضوا التعاون مع الجماعات الإرهابية ووقفوا بجانب القوات المسلحة.

وتابع أن القيادة السياسية كان لديها استراتيجية واضحة في مواجهة الإرهاب عن طريق المواجهة الأمنية والتنمية في سيناء؛ لأن التنمية هي حائط الصد أمام الفكر الإرهاربي.

وأشار إلى أن الدولة استطاعت أن تربط بين سيناء ومحافظات الدلتا بإنشاء الأنفاق والمحاور والطرق في وقت قياسي، بجانب إنشاء المدن العمرانية الجديدة منها الإسماعيلية والعريش الجديدة، بجانب الخدمات الصحية والتعليمية من إنشاء مستشفيات وجامعات ومدارس.
 

سيناء جميل عفيفى عملية التنمية القوات المسحلة توك شو صدى البلد

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