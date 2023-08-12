سقوط عامل محارة من أعلى سقالة بالدور الخامس في الشرقية

أصيب عامل محارة باشتباه كسر بالفقرات القطنية إثر سقوطه خلال عمله علي سقالة محارة بالدور الخامس بقرية أكياد البحرية دائرة مركز فاقوس وتم نقله إلى مستشفى فاقوس، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي فاقوس بإستقبال "رضا ص ا ح" 45 سنة مقيم إكياد دائرة مركز فاقوس مصابا بإشتباة كسر بالفقرات القطنية وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابته إثر سقوطه خلال عمله علي سقالة محارة بالدور الخامس بقرية اكياد البحرية دائرة مركز فاقوس وتم نقله الي مستشفي فاقوس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.