أسامة ربيع: قناة السويس قادرة على السماح لـ120 سفينة بالمرور يوميًا

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو حوار الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس مع المركز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

واكد رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، خلال حواره على قدرة القناة على السماح لـ120 سفينة بالمرور يوميًا، وأن هذه الطاقة الاستيعابية يمكن زيادتها عبر عمليات التطوير داخل الممر الملاحي.

وأشار إلي أن تحسين الخدمات التي تقدمها القناة للسفن المارة، وتخفيض زمن عبور السفن، وزيادة قدرتها على عبور عدد أكبر من السفن، كانت ضمن الأسباب التي أدت إلى تحقيق أرقام غير مسبوقة للقناة، وأن الهيئة تعمل جاهدة على تطوير الممر الملاحي لزيادة قدرته على استيعاب المزيد من السفن وتلبية احتياجات السوق العالمية بشكل أفضل.

https://fb.watch/mmZGfIgHwa/?mibextid=80Rg2Q