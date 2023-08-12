عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية .. حبس 3 عاطلين بالقليوبية

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبطهم وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة وأسلحة نارية وبيضاء، وفرض سيطرة وإثارة الفزع بين المواطنين، بدائرة قسم ثان بنها، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائي لفحصها.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفرض سيطرة وإثارة الفزع بين المواطنين، بدائرة قسم ثان بنها، تم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطاراً من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث قسم ثان بنها ، يفيد بضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص  "لهما معلومات جنائية" مسجلين خطر لقيامهم بحيازة مواد مخدرة واسلحة نارية و قاموا بإطلاق أعيرة نارية لبث الرعب في نفوس المواطنين وفرض السيطرة متخذين دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهم الاجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن النقيب مصطفى الديب معاون أول قسم ثان بنها من استهدافهم وأمكن ضبط المتهمين وهم "عمر. ع"، و"محمود. س"، و"عمر.هـ" وبحوزتهما مواد مخدرة "هيروين" و3 فرد خرطوش وعدد من الطلقات تستخدم لذات الأسلحة.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اقروا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامي، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأصدرت قرارها السابق.

بالقليوبية مديرية أمن القليوبية مباحث قسم ثان بنها إطلاق أعيره نارية المباحث الجنائية بالقليوبية أمن القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعائد 20%| شهادات ادخار في بنوك مصر.. التفاصيل الكاملة

إفساد صفقات الأهلي.. فرج عامر يعلق على ضم بيراميدز لـ بوبو

تنسيق الجامعات 2023.. انطلاق المرحلة الثانية عبر هذا الرابط

ليست للجميع.. من يحق لهم صرف العلاوات الخمس في القضية الجديدة للمعاشات؟

كلاكيت تانى مرة.. سمية الخشاب تسخر من طليقها بسبب كليبه الجديد

في طريق الحل النهائي.. شوبير يكشف مفاجأة عن أزمة كهربا

170 جنيها في 48 ساعة| ننشر أسباب ارتفاع أسعار الذهب

تحركات عاجلة من الحكومة لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء.. الموعد النهائي لانتهاء المشكلة

موضوعات متعلقة

ضبط 10 آلاف عبوة سجائر مجهولة المصدر خلال حملات تموينية بالقليوبية

15 أغسطس.. انطلاق معسكر ريادة الأعمال والتفكير التصميمي بجامعة بنها

حبس شخص لاتهامه بالاتجار في العقاقير والأقراص المخدرة بالقليوبية

على مساحة 400 متر.. افتتاح مسجد سيدى على الشامي بتكلفة 2 مليون جنيه

السعيد: اعتماد اللوائح المالية ولجان للفصل بين جامعتي بنها الحكومية والأهلية

احتراق سيارة ميكروباص في القليوبية دون ضحايا.. صور

محافظ القليوبية يخفض الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني ..تفاصيل

ترشيحاتنا

أم العريس.. من هي أماني سوكا زوجة عمرو أديب قبل لميس الحديدي؟.. صور

100 يوم صحة: تقديم 154 ألفا و191 خدمة في كافة التخصصات

انتهاء فترة مفتي الجمهورية في منصبه اليوم.. هل سيصدر قرار المد للمرة الثالثة؟

أرواح بريئة.. اعتراف خطير من الأمن الإثيوبي بشأن المواجهات في أمهرة

إحالة سائق لودر لإجراء تحليل مخدرات بعد اصطدامه شخص بمدينة نصر

95 للبلطي.. أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 12 أغسطس 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتاكلى حادق ولا حلو.. تناول الحامل لهذه الأطعمة يحدد نوع الجنين

لوك جرئ.. نيرمين الفقي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

بعد قبلة عمرو دياب لها.. رقص جنونى لـ داليدا خليل مع أصدقائها

من غير مكملات غذائية.. أطعمة تقضى على النحافة وتزيد الوزن للرجال

فيديو

بمقطع فيديو من الساحل.. تعليق مثير من فيفي عبده بعد تعرضها للسحر

سمك قرش ولفظ خارج.. رحمة أحمد تكشف تفاصيل نجاتها من الموت.. فيديوجراف

هجوم شرس على ابنة نادين نجيم بسبب رقصتها والفنانة ترد بقوة.. تفاصيل

الأسد: عودة سوريا إلى الجامعة العربية شكلية ولم نصل لمرحلة وضع الحلول.. «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ