دليل الطلاب للالتحاق بالعمل المناسب .. ماتريد معرفته عن منصة OBM|فيديو

قال عمر البربري، مؤسس منصة OBM لتعريف الطلاب بمستقبل الوظائف حول العالم، إن المنصة تندرج تحت المنصات الهادفة للربح وتعمل مع الطلاب ماقبل المرحلة الجامعة، موضحًا أن الطالب لا يعتبر مصدر الربح الرئيسي.



وأضاف “البربري” عبر تقنية “زووم” ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية، اليوم السبت، أن المنصة تساعد في التعرف على الفروق بين الكليات المختلفة وما يحتاجه سوق العمل من تخصصات.



وتابع أن الفئات المستهدفة لم تعد مقتصرة فقط على طلاب الثانوية العامة وإنما يتم استهداف طلاب المرحلة الإعدادية أيضًا، مؤكدًا أنه يجب إعداد الطالب من مرحلة مبكرة، لافتًا إلى أنه تم إعداد محتوى معين يخص كل فئة على حدا.