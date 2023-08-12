عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هشام آمنة: ندوات توعوية لمساعدة الراغبين في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بذل أقصي الجهد لتوفير حياة كريمة وآدمية لسكان المناطق بديل العشوائيات والارتقاء ‏بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم، لافتًا الي أن سعي الوزارة للمساهمة في ملف القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين وتضع ذلك على رأس أولوياتها والأهداف التي تسعى لتحقيقها لرفع مستوى المعيشة لقاطني تلك المناطق وتوفير كافة الخدمات الأساسية لهم باعتبارها حق لكل مواطن، وذلك من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة وتوفير قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة للشباب؛ من خلال المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية «مشروعك» وصندوق التنمية المحلية باعتبارهم أحد أذرع الوزارة لتحقيق التنمية المجتمعية في جميع المحافظات لدفع عجلة الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل لأبناء تلك المناطق لتمكينهم من سوق العمل .

يأتي ذلك في ضوء اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الغير مسبوق بملف تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة بالمحافظات وتوفير الحياة الكريمة التي تليق بالمواطن المصري في كافة المحافظات حتى يعيش في بيئة صحية وآمنة وحياة كريمة لسكان المناطق العشوائية .

وكلف اللواء هشام آمنة، إدارة مبادرة "مشروعك" و"صندوق التنمية المحلية" بالوزارة ، بتنفيذ خطة الوزارة للمساهمة في تحقيق التنمية بالمجتمعات السكنية البديلة للعشوائيات والعمل علي تحسين أوضاع المواطنين المعيشية والاقتصادية، وذلك من خلال عقد عدة ندوات توعوية لقاطني هذه المناطق بهدف شرح أنشطة الوزارة ومساعدة الراغبين في مجال دعم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سواء للمشروعات القائمة أو المشروعات الجديدة حتي يستفيد الشباب والمرأة من المزايا التي يقدمها لهم تلك المشروعات وذلك بالتنسيق مع مقرات مشروعك بالمحافظات وقيادات المحافظات المنوط بهم تلك المناطق.

وأوضح وزير التنمية المحلية انه تم الاتفاق على عقد مجموعة من الندوات لتغطية المناطق المعنية في كلا من القاهرة والإسكندرية كمرحلة أولي، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل عقد ندوتان في هذا الشأن حضرها ممثلي عن مبادرة "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية وعدد من أهالي المدينة الراغبين في إقامة وتطوير العشوائيات وذلك في مناطق حي السلام أول (بقاعة أهالينا 1,2,3) والنهضة قسم ثاني السلام "بمدرسة معا الابتدائية" بالمنطقة الشرقية محافظة القاهرة.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلي أن الندوات التوعوية تناولت شرح مبسط عن كيفية التقديم للحصول علي قروض ميسرة لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة وكيفية تمويلها والخدمات الداعمة لها، وتشجيع الشباب والمرأة المعيلة على تأسيس مشروعاتهم الخاصة وتنميتها لإيجاد مصدر دخل ثابت لهم، بالإضافة الي تعريفهم بكل البرامج والمبادرات التي تقدمها الوزارة للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأهمها مبادرة مشروعك، وقروض صندوق التنمية المحلية، وذلك للمساهمة في التنمية المجتمعية اقتصاديا واجتماعيا، كما تتناول ايضًا من خلال دراسة سوق العمل ومتطلباته، ودراسة العرض والطلب لاختيار أسلوب العرض المناسب لمنتجاتهم..

وشدد وزير التنمية المحلية، على تقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها وتوفير تدريب فني وإداري لهم، من خلال دراسة سوق العمل ومتطلباته، ودراسة العرض والطلب لاختيار أسلوب العرض المناسب لمنتجاتهم، والاستفادة من جميع مميزات تلك البرامج وذلك بهدف خلق جيل جديد من المستثمرين الشباب مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة، ضمن جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

IMG-20230812-WA0025
IMG-20230812-WA0025
IMG-20230812-WA0024
IMG-20230812-WA0024
حياة كريمة هشام امنة المحافظات وزير التنمية المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أم العريس.. من هي أماني سوكا زوجة عمرو أديب قبل لميس الحديدي؟.. صور

بقاء مشروط.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة عن انضمام أحمد فتوح لـ الأهلي

بعائد 20%| شهادات ادخار في بنوك مصر.. التفاصيل الكاملة

نجم الزمالك يعلن تفاصيل "كارثة" جديدة في القلعة البيضاء

لا يناسب طموحنا.. شقيق أشرف بن شرقي يوجه صدمة لـ بيراميدز.. خاص

ليست للجميع.. من يحق لهم صرف العلاوات الخمس في القضية الجديدة للمعاشات؟

المليار التاسع.. صورة فضائية تكشف الجديد عن سد النهضة وتأثيره على مصر

في طريق الحل النهائي.. شوبير يكشف مفاجأة عن أزمة كهربا

موضوعات متعلقة

التنمية المحلية: الإشغالات والقمامة ومخالفات البناء.. أبرز شكاوى صوتك مسموع

ترشيحاتنا

سقوط 3 تجار عملة غسلوا 25 مليون جنيه في شراء سيارات وتأسيس شركات

التعليم تكشف حقيقة إكتشاف حالات تبديل أوراق في تظلمات الثانوية العامة 2023

إيلون ماسك يهرب من قتال زوكربيرج بـ فكرة جديدة

الأدوات المكتبية تنفى زيادة أسعار الكتب الخارجية فى السوق.. تعرف على السبب

بالأسعار والمواصفات.. جيتور X70 Plus الجديدة في مصر

الأرض على موعد مع اكتشاف القوة الخامسة للطبيعة.. ماذا يحدث للعالم ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو شعرك مموج أو كيرلي.. خبيرة تجميل توضح طرق العناية به لمظهر جذاب

النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات| مفيد أم ضار؟

عمرو دياب يشعل حماس الجمهور فى حفل الساحل الشمالي .. صور

ابعد عنهم فورا.. الأبراج الأكثر شرا

فيديو

أصاب مليون شخص.. تفاصيل مرعبة عن عودة كورونا| فيديو جراف

حرام شرعا.. تعليق مثير من سعد رمضان عن المساكنة وسر ندمه

بعد داليدا خليل.. عمرو دياب يثير الجدل مع فتاة أخرى

بمقطع فيديو من الساحل.. تعليق مثير من فيفي عبده بعد تعرضها للسحر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ