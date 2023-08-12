تامر حسني يشوق جمهوره لعمل جديد| شاهد

شارك الفنان تامر حسني، صوراً جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق تامر حسني: “صباح النجاح والفل والطاقة الجميلة قولنا نعمل شوية تان كده مع القصة الجديدة وعودة للتمارين الصباحية.. استعدوا لتصوير حاجة جديدة”.

انتهى المطرب تامر حسني من تسجيل أغنية جديدة مساء أمس الخميس استعدادا لطرحها خلال الفترة القادمة.

وحرص تامر حسني على مشاركة جمهوره صور له أثناء تسجيل هذه الأغنية وقام بنشر مجموعة من الصور عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام، وعلق عليها قائلا: كنت بسجل أغنية دراما من اللي بتحبوها عارفكوا انا، بس من العيار الاتقل من التقيل، و ان شاء الله هتنزل بعد اللي جايه، اما اللي جايه بقى فيها مفاجأة هتحبوها اوي ان شاء الله، صباح الجمال عليكم يا أغلى الناس.