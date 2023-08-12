صحف السعودية | روسيا تُسقط 20 طائرة مسيّرة أوكرانية قرب القرم.. تحصيل رسوم بنسبة 100% من مبيعات منتجات التبغ

وزير الدفاع الروسي يتفقد الأسطول الشمالي

منع الأطفال دون 8 سنوات من استخدام وسائل النقل داخل المدن بمفردهم.. و13 عامًا حد أدنى خارجها

تصل إلى 100 ألف ريال.. تحصيل رسوم بنسبة 100% من مبيعات منتجات التبغ داخل المدن وخارجها

تناولت الصحف السعودية اليوم السبت، عدد من الموضوعات المتفرقة، والتي جاء في طليعتها الاهتمام بصحة إمام الحرم الشريف.

وقالت صحيفة عكاظ، ظهر إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور ماهر المعيقلي بصحة جيدة بعد الوعكة الصحية التي داهمته أثناء إمامته صلاة ظهر أمس (الجمعة) بالمسجد الحرام.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها منسوبوا وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين للدكتور المعيقلي، في منزله حيث بدأ مبتسماً وهو في أتم الصحة.

وأوردت صحيفة عكاظ، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بإعلان الأمم المتحدة حيال اكتمال سحب النفط الخام من الخزان العائم «صافر» والمقدر بـ(1.14) مليون برميل من النفط الخام.

وجددت الوزارة تثمين المملكة جهود الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، وفريق العمل من الأمم المتحدة الذين عملوا على تسخير جميع الجهود لإنهاء مشكلة الخزان العائم «صافر».

كما عبرت عن تقديرها للدعم المالي السخي من الدول المانحة على ما قدمته من منح مالية بحملة التبرعات لإنهاء تهديد الخزان العائم «صافر»؛ حيث كانت المملكة من أوائل الدول المانحة بتقديم منح مالية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وذلك ضمن جهودها مع المجتمع الدولي لحل مشكلة الخزان العائم «صافر».

وكشفت عكاظ، لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام السعودية، إلزامية تقديم الخدمة لمن يطلبها دون تمييز، في حين يجب ألا يقل عمر الراكب عن 13 سنة للحصول منفرداً على الخدمة بين المدن، وألا يقل عن 8 سنوات للحصول منفرداً على الخدمة داخل المدن.

وذكرت صحيفة عكاظ، كشفت تعديلات لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ التي أقرها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تحصيل رسم سنوي ثابت مقابل إصدار أو تجديد ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، حيث يتم تحصيل رسم بنسبة قدرها 100% من إجمالي مبيعات منتجات التبغ لمحلات تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، على ألا تقل قيمة الرسم عن 25 ريالاً لكل وحدة تبغ.

وأكدت التعديلات ، أنه يلزم على المرخص له بتقديم منتجات التبغ، عند نهاية كل شهر ميلادي، تقديم حساب شهري للبلدية عن المبيعات، متضمناً مبلغ الرسم في بند مستقل وذلك خلال 5 أيام، وسداد قيمة الرسم المنصوص عليه -في الفقرة (2) من المادة الثانية- في الحساب المخصص لذلك بحد أقصى يوم 15 من كل شهر ميلادي، وللبلدية اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للتحقق من صحة هذا الحساب.

وذكرت صحيفة الرياض، أعلنت روسيا اليوم السبت أنها أسقطت 20 طائرة مسيّرة أوكرانية بالقرب من شبه جزيرة القرم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على تلجرام إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 14 طائرة مسيّرة بينما تم إخضاع ست طائرات أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية. وأضافت أنه لم تقع إصابات أو أضرار.

وفي موسكو، قال مسؤولون الجمعة إنهم دمروا طائرة مسيّرة كانت تستهدف العاصمة، في أحدث هجوم على المدينة خلال الأيام الأخيرة.

وقالت وزارة الدفاع ، إن طائرة مسيّرة أوكرانية دُمرت فوق المناطق الغربية لموسكو، مضيفة أنه لم تقع إصابات أو أضرار.

وفي يوليو، استهدفت مسيّرات أوكرانية مستودعا للذخيرة في شبه جزيرة القرم وألحقت أضرارا بجسر مضيق كيرتش الذي يربط شبه الجزيرة بالبر الرئيسي لروسيا.

وأوردت صحيفة الشرق الأوسط، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، أن الوزير سيرغي شويغو تفقد الحاميات التابعة للأسطول الشمالي بمنطقة القطب الشمالي المنعزلة.

وقالت الوزارة، إن مجموعة من السفن الحربية الروسية انطلقت في البحر لأداء مهام في منطقة القطب الشمالي بالمحيط المتجمد الشمالي.

وأضافت الوزارة أن شويغو تفقد البنية التحتية العسكرية وكذلك «الجاهزية للتحرك لحماية منشآت حيوية والدفاع عنها».

وذكرت أن مجموعة السفن الحربية تشمل المدمرة فايس-أدميرال كولاكوف وسفينة الإنزال ألكسندر أوتراكوفسكي وقاطرة الإنقاذ ألتاي.

ولم يتضح موعد زيارة شويغو للأسطول. وأعلن الأسطول أنه بدأ تدريبات عسكرية أمس الجمعة بهدف صياغة خطوات لحماية سيادة روسيا في المياه في طريق بحر الشمال.

وأوردت الصحيفة، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس (الجمعة) أن القادة العسكريين في النيجر رفضوا الإفراج عن أسرة الرئيس المعزول محمد بازوم في اقتراح لإعطاء بادرة حسن نية.

وتتزايد المخاوف حول صحة بازوم وكذلك زوجته وابنه البالغ 20 عاما منذ أن استولى الجيش على السلطة واحتجزهم في 26 يوليو (تموز).

وفي اتصال هاتفي مع الرئيس النيجري السابق محمدو إيسوفو، وهو حليف آخر للغرب عمل بازوم معه، أعرب بلينكن عن «قلقه البالغ حيال استمرار الاعتقال غير القانوني في ظل ظروف متدهورة للرئيس بازوم وعائلته».

وأضاف بلينكن أنه «مستاء بشكل خاص من رفض أولئك الذين استولوا على السلطة في النيجر الإفراج عن أفراد أسرة بازوم في بادرة حسن نية»، وفق بيان لوزارة الخارجية الأميركية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في بيان «أكد الوزير للرئيس السابق على التزام الولايات المتحدة المستمر بالعمل من أجل التوصل إلى حل سلمي يضمن للنيجر أن تظل شريكا قويا في الأمن والتنمية في المنطقة».

وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد كشف على منصة «إكس» أن الرئيس بازوم وعائلته.

كما قال الجمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك وفق تقارير تلقاها إن ظروف احتجاز بازوم وأسرته «قد ترقى إلى معاملة مهينة وغير إنسانية، في انتهاك للقوانين الدولية».