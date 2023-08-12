أول تعليق من هاري كين بعد الانضمام لـ بايرن ميونخ

أعرب النجم الدولي الإنجليزي هاري كين عن سعادته بالانضمام إلى نادي بايرن ميونخ الألماني، خلال الصيف الحالي.

كان نادي بايرن ميونخ الألماني، أعلن اليوم السبت، تعاقده مع هاري كين حتى 30 يونيو 2027 قادما من توتنهام الإنجليزي، وسيرتدي المهاجم الإنجليزي القميص رقم 9.

وقال هاري كين في تصريحات لموقع بايرن ميونخ الرسمي:" أنا سعيد جدًا لكوني جزءًا من بايرن ميونخ الآن، إنه واحد من أكبر الأندية في العالم".

وأضاف:" لقد قلت دائمًا أنني أريد المنافسة وإثبات نفسي على أعلى مستوى في مسيرتي".

واختتم:" بايرن ميونخ تتميز بثقافتها الرابحة،إنه شعور رائع أن أكون هنا".

وكلفت صفقة هاري كين خزينة بايرن ميونخ نحو 100 مليون يورو، وفقا لتقارير صحفية.