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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بكين تحث الفلبين على التعاون لتهدئة التوتر ببحر الصين الجنوبي

الصين
الصين

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وانج يي، وزير الخارجية الصيني، حث اليوم السبت، الفلبين على التعاون مع بلاده لإيجاد وسيلة فعالة لنزع فتيل التوتر في بحر الصين الجنوبي، وتأتي التصريحات وسط تصاعد التوترات بين البلدين، بسبب موقع سفينة حربية متوقفة تعمل كموقع عسكري في بحر الصين الجنوبي.

وأشار "وانج"، إلى أن الصين أبدت مرارًا استعدادها لحل الخلافات مع الفلبين من خلال الحوار الثنائي، معبرة عن أملها في أن يلتزم الجانب الفلبيني بتوافق تم التوصل إليه في السابق.

وتعمدت الفلبين وضع السفينة الحربية "سييرا مادري"-التي تعود لحقبة الحرب العالمية الثانية- في الموقع في عام 1999 لتعزيز مطالبتها بالسيادة في منطقة "سكند توماس شول"، التي تقع داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة، ويتناوب على حراسة السفينة عدد من الجنود.

الفلبين بحر الصين الجنوبي الصين الحرب العالمية الثانية اخبار التوك شو

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