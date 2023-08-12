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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المركز الأوليمبي يستضيف مؤتمر "الرياضة حق لكل شخص ذو إعاقة"

صدى البلد

تعقد  اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، مؤتمرا موسعا  بعنوان ”الرياضات البارالمبية بين الحاضر والمستقبل الرياضة حق لكل شخص ذو إعاقة”، بمشاركة مسئولى وزارة الشباب والرياضة و المجلس القومي لذوى الإعاقة ،وذلك فى السادسة مساء اليوم بالمركز الأوليمبي بالمعادي ، وبحضور عدد كبير من المسؤولين ورؤساء الاتحادات واللجان وممثلين عن الأسرة البارالمبية.

وتتضمن  الندوة التعريف بتاريخ الرياضات البارالمبية، والنظام الدولي والمحلي للرياضات البارالمبية، وكيفية إتاحة الفرصة لممارسة الرياضة لأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة  أن هذا المؤتمر يعد واحدا من المؤتمرات والندوات، التى سيتم عقدها فى الفترات القادمة للتعريف بالرياضات البارالمبية ونشر ثقافة الممارسة الرياضية لكل ذوى إعاقة سواء جسدية أو حركيه أو دماغيه كما سيتم من خلال المؤتمر أو الندوة اليوم التعريف بحقوق ذوى الإعاقة والخاصة بممارسة الرياضة أو الاشتراك فى الفرق الرياضية المختلفة ،وغرس فكرة أن  ممارسة الرياضة حق لكل فرد فى المجتمع من ذوى الإعاقة .

وأضاف رئيس البارالمبية  أن  إدارة اللجنة سيكشف عن رؤية واستراتيجية اللجنة البارالمبية خاصة فيما يتعلق باستعدادات المنتخبات المختلفة لخوض البطولات العالمية والمؤهلة لبارالمبياد باريس 2024 وكيفية اختيار اللاعبين حسب المعايير الدولية ، وكلك تطبيق النظام الدولي فى البطولات المحلية حتى نساير ركب التطور المستمر ويكون اللاعب جاهزا  في البطولات الدولية  .

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