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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بينهم أب وبناته .. مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لقي 4 أشخاص مصرعهم، بينهم أب واثنين من بناته مقيمين محافظة الإسماعيلية في حادث تصادم سيارتين ملاكي في طريق 36 الحربي بنطاق مدينة الصالحية الجديدة .

وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى الصالحية والتحفظ على الجثث، تحت تصرف النيابة العامة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين، وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الصالحية باستقبال "أشرف ع"، وابنتيه "بسمة" و"فرحة" مقيمين بدائرة محافظة الإسماعيلية، و"أحمد ع" ضابط شرطة مقيم مدينة القرين بمحافظة الشرقية "جثث هامدة" وتم التحفظ على الجثث بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

كما تم استقبال "محمد ص" و"عبدالرحمن أ ا" مصابين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

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وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي في طريق 36 الحربي بنطاق مدينة الصالحية الجديدة وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى الصالحية وتم التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة العامة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة.

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