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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التجارة: اعتماد 4.7 مليار جنيه مساندة تصديرية لـ 1193 شركة

صدى البلد

أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات أصدر شهادات الشريحة الثانية من المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري بإجمالي مساندة 4.7 مليار جنيه وبصافي مساندة 3.8 مليار جنيه وذلك في إطار تنفيذ المبادرة بالتعاون والتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية.

وقالت الدكتورة أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات إن عدد الشركات المتقدمة للمبادرة في الشريحة الثانية بلغ 1193 شركة موزعة على مختلف القطاعات التصديرية.

وأضافت الوصال أن صافي المساندة بعد خصم كافة الاستقطاعات والمديونيات بلغ 3.8 مليار جنيه لـ ٧٧٢ شركة مستفيدة ، مشيرة الى أن عدد الشركات التي زادت مديونياتها عن مستحقاتها قد بلغ ١٠٥ شركات باجمالي مساندة ٤٠٠ مليون جنيه؛  وبلغ عدد الشركات  المؤجلة لمراجعة مديونياتها مع الجهات المختلفة  115 شركة باجمالي مساندة ٣١٦ مليون جنيه.

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