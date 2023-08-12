وزارة الدفاع الروسية تكشف عن مخطط أوكراني لاستهداف جسر القرم

كشفت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت عن مخطط أوكراني لاستهداف جسر القرم.

وقالت الدفاع الروسية، إن نظام كييف حاول ضرب جسر القرم بصاروخ موجه مضاد للطائرات من طراز S-200، تم تحويله إلى نسخة هجومية.

وأكدت وزارة الدفاع أن قوات الدفاع الجوي الروسية، رصدت الصاروخ في الوقت المناسب واعتراضه في الجو، مؤكدة عدم وقوع أضرار أو إصابات، وفقا لما أورده موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وفي وقت سابق قال رئيس شبه جزيرة القرم، سيرجي أكسيونوف، إن قوات الدفاع الجوي أسقطت صاروخين لأوكرانيا في منطقة مضيق كيرتش.

وأعلن مستشار رئيس شبه جزيرة القرم، أوليج كريوتشكوف، أن الخدمات الخاصة الروسية أقامت حاجزا من الدخان على جسر القرم.