مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون تعلن شروط الاشتراك في جوائز الفنون الدورة الخامسة لعام ٢٠٢٣

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أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون عن شروط الاشتراك في جوائز الفنون الدورة الخامسة لعام ٢٠٢٤ في مجالات ( التصوير "الرسم" – العمارة – النحت – النقد الفني التشكيلي – التصوير الفوتوغرافي ) .
كما أعلنت المؤسسة فتح باب الاشتراك للجوائز الأول من سبتمبر القادم ،
وسوف يتم تلقي طلبات الاشتراك من خلال الموقع الالكتروني الرسمي للمؤسسة والذي يمكن الوصول اليه عن طريق الرابط التالي: www.faroukhosnyfoundation.org
وتتقدم مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون وأعضاء مجلس الأمناء بأطيب الأمنيات للجميع بالتوفيق ودوام النجاح والتميز