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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بشورت قصير.. شاهد إيمان العاصي تتألق في أحدث ظهور

صدى البلد

شاركت الفنانة إيمان العاصي، صورة جديدة لها في احدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت بالظهور بإطلالة صيفية كاجوال، بشورت اسود قصير، وتوب من نفس اللون، واضافت لمسات تزيد جمال اللوك بالاكسسوارات الذهبية، مع شعرها المنسدل على كتفيها.

وخاضت إيمان العاصي، السباق الرمضاني لعام 2023، بمسلسل “جعفر العمدة”، في دور جديد ومختلف عليها لمتجسده من قبل. 

حقق مسلسل “جعفر العمدة” نجاحًا كبيرًا وإشادات واسعة من قبل الجمهور وتفاعلا كبيرا، لدرجة توقع الجمهور لأحداث المسلسل.

تفاصيل مسلسل “جعفر العمدة”

دارت أحداث مسلسل "جعفر العمدة" في إطار صعيدي حول جعفر العمدة الذي يتزوج من 4 نساء، ثم يختفي ابنهبطريقة غامضة ولا يعلم طوال الحلقات إذا كان على قيد الحياة أم لا، ويضطر للكذب على أسرته بأنه توفى لمدة 20 عامًا.

إطلالة صيفية الفنانة ايمان العاصي إيمان العاصي سلسل جعفر العمدة صورة جديدة لها مسلسل جعفر العمدة

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