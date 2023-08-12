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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وفاة رئيس قلم نيابة الأحداث بالإسماعيلية وبناته في حادث بالطريق الحربي

ضحايا الحادث
ضحايا الحادث

لقي رئيس قلم نيابة الأحداث بالإسماعيلية وبناته مصرعهم ، في حادث أليم بالطريق الحربي.

العثور على جثة مجهول الهوية داخل حديقة بمدينة الإسماعيلية


تلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية ، إخطارا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء بإقليم القناة، يفيد وقوع حادث مروري بالطريق الحربي بين البعالوة و صينية الصالحية، بتصادم سيارتين ملاكي.

على الفور وجه الدكتور مصعب البدراوي، مدير هيئة الإسعاف المصرية، بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف الي مكان وقوع الحادث ونقل ضحايا الحادث الي اقرب مستشفي واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

وأسفر الحادث عن سقوط ٩ ضحايا ما بين قتلي ومصابين.

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