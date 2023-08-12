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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول سفير سعودي في فلسطين يقدم أوراق اعتماده

السفير السعودي يقدم
السفير السعودي يقدم أوراق اعتماده

قدم نايف بن بندر السديري السفير السعودي لدى الأردن اليوم السبت، نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة مفوضا وغير مقيم لدى فلسطين، وقنصلاً عاماً بمدينة القدس، إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية، الدكتور مجدي الخالدي.

وأعلنت السفارة السعودية في عمان، عن هذه الخطوة بتسليم الأوراق بحسب بيان، قالت فيه "خلال مراسم أقيمت في مقر سفارة دولة فلسطين بالعاصمة الأردنية عمّان، بحضور السفير الفلسطيني لدى المملكة الأردنية الهاشمية السيد عطا الله خيري"، وفقا لما أورده موقع “سي إن إن” الإخباري.

وبذلك يكون السفير نايف بن بندر السديري أول سفير للمملكة العربية السعودية لدى السلطة الفلسطينية.

وعقب ذلك، استعرض الجانبان أوجه العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، بحسب البيان.

أول سفير سعودي في فلسطين سفير سعودي في فلسطين نايف بن بندر السديري

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