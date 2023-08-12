كارثة بسبب الفيضانات في الصين وإجلاء عشرات الآلاف

شهدت الصين اليوم السبت كارثة كبيرة بعد الفيضانات التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضي.

وبدأت السلطات الصينية في إحلاء عشرات الآلاف من جنوب غربي البلاد بعد انهيار سفوح التلال جراء الفيضانات، وفقا لما أورده موقع "العربية".

يأتي ذلك مع ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في مقاطعة خبي شمال شرقي الصين، إلى 29 قتيلا، بالإضافة إلى فقدان 16 آخرين.

وتسببت الانهيارات الطينية والفيضانات في مدينة "شيان" بشمال غرب الصين بمقتل شخصين، اليوم السبت، حسب ما ذكره التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في).

وقال تجار ومحللون إن الفيضانات ألحقت أضرارا بمحاصيل الذرة والأرز في الحزام الرئيسي لإنتاج الحبوب بشمال الصين مع توقعات بهطول المزيد من الأمطار في ظل اقتراب عاصفة جديدة، مما ينذر بمزيد من الضغوط على تضخم أسعار الغذاء العالمية.