عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"حياة كريمة" تطلق مبادرة (سُقيا) لتوزيع 2 مليون زجاجة مياه على العمال

حياة كريمة
حياة كريمة

أطلقت مؤسسة "حياة كريمة" مبادرة جديدة وهي مبادرة (سقيا)، بهدف توزيع 2 مليون زجاجة مياه كمرحلة أولى على العمال في المشروعات والشوارع والتجمعات العمالية على مدار عدة أيام في جميع محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك بمشاركة متطوعي حياة كريمة والمنتشرين في جميع المحافظات لتوزيع زجاجات المياه على العمال، خاصة في درجات الحرارة المرتفعة الفترة الحالية في كافة المحافظات، دعمًا للعمالة المصرية في كل القطاعات لتشمل العاملين في مشروعات تطوير محطات القطارات وعمال مصانع الطوب وعمال النظافة وعمال الورش الصناعية وتجمعات المواطنين.


يأتي ذلك دعما من مؤسسة حياة كريمة لعمال مصر والمواطنين بمحافظات الجمهورية ونظراً لارتفاع درجات الحرارة الملحوظ هذه الأيام، وتحقيقا لمبدأ المساندة ودعم المواطنين من خلال هذه المبادرة الجديدة لمؤسسة "حياة كريمة المستمرة خلال الأيام القادمة، والتي حظيت بإشادة واسعة من العمال والمواطنين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أم العريس.. من هي أماني سوكا زوجة عمرو أديب قبل لميس الحديدي؟.. صور

للموظفين وأصحاب المعاشات.. حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 450 جنيها

لا يناسب طموحنا.. شقيق أشرف بن شرقي يوجه صدمة لـ بيراميدز.. خاص

مفاجأة.. قرار جديد يعطل حكما لصالح الخطيب ضد مرتضي منصور.. تفاصيل

الطب 92% وأسنان 91% .. مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

بعائد 20%| شهادات ادخار في بنوك مصر.. التفاصيل الكاملة

نجم الزمالك يعلن تفاصيل "كارثة" جديدة في القلعة البيضاء

المليار التاسع.. صورة فضائية تكشف الجديد عن سد النهضة وتأثيره على مصر

ترشيحاتنا

البورصة المصرية تعقد فعالية ترويجية بمدينة العلمين الجديدة

الرجاء المغربي يخطط للتعاقد مع محترف الأهلي.. من هو؟

الخارجية: مصر تعمل على تعزيز قدرات شبابها وتمكينهم لرسم مستقبل وطنهم

إضافة دواء شهير لعلاج ألم العضلات والعظام لجدول المخدرات.. تعرف عليه

أسعار ومواصفات.. أوبل موكا موديل 2024 الجديدة فى مصر

Google تحذر مستخدميها: ابق نشطا أو سنحذف حسابك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. جمال شعبان يكشف مفاجأة عن إغماء ماهر المعيقلي.. أطعمة تقضى على النحافة.. كنزي عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

هل كل الأورام سرطانية؟ .. تفاصيل صادمة

فستان شفاف.. كنزي عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة.. شاهد

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر الطبى الثامن للطب النفسى للقوات المسلحة

فيديو

فارق ع الكل.. أبو يكشف عن مقطع فيديو من أغنيته الجديدة

فيديو مرعب لـ "مستذئب" يقتل الشباب باليمن.. ما القصة |فيديو جراف

بعد زلزال شمال دمياط.. العالم الهولندي يحذر: انتظروا هزة أرضية مدمر.. فيديوجراف

زاد 170 جنيها فجأة.. قفزة في أسعار الذهب وهذا سعر عيار21 الآن..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ