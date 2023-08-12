عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يطلق أنشطة جديدة في الاقصر

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تواصل مؤسسة مصر الخير إحدي كيانات التحالف فعاليات مشروع المكتبة المتنقلة بمحافظة الأقصر بهدف التنشيط الثقافي والعلمي والإسهام في تحفيز السلوكيات الإيجابية، وتطوير القدرات الإبداعية، وتعزيز مهارات التواصل والتعبير عن النفس لدي الأطفال بإستخدام فن الحكي والقراءة النشطة والرسم والتلوين بجانب عدد من الألعاب الدرامية والذهنية في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية .

وأولت مؤسسه مصر الخير اهتماماً كبيرا بمشروع التعليم المجتمعي كأحد أهم المشروعات التنموية التي تدعم الاطفال وتكافح ظاهرة التسرب من التعليم خاصة في القرى الأكثر استحقاقاً والتي تفتقر للخدمات التعليمية من خلال توفير كافة الخدمات التعليمية المتميزه والحديثة لخلق جيل جديد مطلع على أحدث النظم التعليمية.
وتهدف المؤسسة من خلال مشروع التعليم المجتمعي دعم أكثر من 32 ألف طالب بكافة محافظات الجمهورية من خلال 1084 مدرسة مجتمعية بإستخدام  اسلوب التعلم النشط بعيداً عن الحفظ والتلقين.
وقام متطوعو مصر الخير بالأقصر بتجهيز و توزيع أكثر من 200 وجبة علي الأسر الأولى بالرعاية بالقرى والنجوع التابعة لمركز البياضية .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللآزم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية .

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي إنطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر حيث يضم  34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للموظفين وأصحاب المعاشات.. حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 450 جنيها

أم العريس.. من هي أماني سوكا زوجة عمرو أديب قبل لميس الحديدي؟.. صور

لا يناسب طموحنا.. شقيق أشرف بن شرقي يوجه صدمة لـ بيراميدز.. خاص

المليار التاسع.. صورة فضائية تكشف الجديد عن سد النهضة وتأثيره على مصر

بعائد 20%| شهادات ادخار في بنوك مصر.. التفاصيل الكاملة

الطب 92% وأسنان 91% .. مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

نجم الزمالك يعلن تفاصيل "كارثة" جديدة في القلعة البيضاء

مفاجأة.. قرار جديد يعطل حكما لصالح الخطيب ضد مرتضي منصور.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أسعار ومواصفات.. أوبل موكا موديل 2024 الجديدة فى مصر

Google تحذر مستخدميها: ابق نشطا أو سنحذف حسابك

مفاجأة.. أحمد حسن: الأهلي حصل على توقيع البرازيلي سوزا 4 مواسم

لماذا لم يحضر أحد مؤتمر قادة جيوش إيكواس اليوم؟

فرنسا .. إخلاء برج إيفل بالعاصمة باريس

شاهد| بطل رياضي يطلق النار على زوجته وابنته وينهي حياته في لايف بالبوسنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. جمال شعبان يكشف مفاجأة عن إغماء ماهر المعيقلي.. أطعمة تقضى على النحافة.. كنزي عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

هل كل الأورام سرطانية؟ .. تفاصيل صادمة

فستان شفاف.. كنزي عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة.. شاهد

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر الطبى الثامن للطب النفسى للقوات المسلحة

فيديو

فارق ع الكل.. أبو يكشف عن مقطع فيديو من أغنيته الجديدة

فيديو مرعب لـ "مستذئب" يقتل الشباب باليمن.. ما القصة |فيديو جراف

بعد زلزال شمال دمياط.. العالم الهولندي يحذر: انتظروا هزة أرضية مدمر.. فيديوجراف

زاد 170 جنيها فجأة.. قفزة في أسعار الذهب وهذا سعر عيار21 الآن..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ