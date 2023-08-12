تحطم طائرة عسكرية روسية في كالينينجراد ومقتل طاقمها

أعلنت السلطات الروسية اليوم السبت عن تحطم طائرة عسكرية من طراز Su-30 في منطقة كالينينجراد.
وأوضحت أن الطائرة كانت في رحلة تدريبية، وقتل طاقهما بالكامل، وكانت رحلتها بدون ذخيرة، وجاء التحطم بسبب عطل فني، وفقا لما أورده موقع "روسيا اليوم" الإخباري.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أعلنت السلطات الروسية اليوم السبت عن تحطم طائرة عسكرية من طراز Su-30 في منطقة كالينينجراد.
وأوضحت أن الطائرة كانت في رحلة تدريبية، وقتل طاقهما بالكامل، وكانت رحلتها بدون ذخيرة، وجاء التحطم بسبب عطل فني، وفقا لما أورده موقع "روسيا اليوم" الإخباري.
ADVERTISEMENT