تحطم طائرة عسكرية روسية في كالينينجراد ومقتل طاقمها

أعلنت السلطات الروسية اليوم السبت عن تحطم طائرة عسكرية من طراز Su-30 في منطقة كالينينجراد.

وأوضحت أن الطائرة كانت في رحلة تدريبية، وقتل طاقهما بالكامل، وكانت رحلتها بدون ذخيرة، وجاء التحطم بسبب عطل فني، وفقا لما أورده موقع "روسيا اليوم" الإخباري.