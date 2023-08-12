30 سم.. امرأة أمريكية تدخل موسوعة جينيس بسبب أطول لحية

استطاعت امرأة أمريكية، تدعي إيرين هونيكوت، تحطيم الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس في أطول لحية بمعدل قياسي يبلغ 11.8 بوصة لأنها مصابة بمتلازمة تكيس المبايض، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وربت المرأة أطول لحية في العالم لامرأة بعد أن تخلت عن روتينها في الحلاقة ثلاث مرات في اليوم، وفقًا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وقال مسؤولو جينيس في بيان صحفي إن إيرين هانيكوت، 38 عامًا، كانت قادرة على نمو لحية قياسية تبلغ 11.8 بوصة (30 سم) بسبب إصابتها بمتلازمة تكيس المبايض.

وتسبب الحالة اختلالًا هرمونيًا- من بين أمور أخرى- يمكن أن تؤدي إلى زيادة نمو الشعر. وفي حالة هانيكوت، سمحت هذه الأعراض الأخيرة لها بالحصول على لقب المرأة الحية صاحبة أطول لحية في العالم دون تناول أي هرمونات أو مكملات.

ذكر بيان جينيس الإخباري أن الحلاقة وإزالة الشعر بالشمع واستخدام منتجات إزالة الشعر كانت كلها طرق حاولت هونيكوت الحفاظ على لحيتها ملطفة عندما بدأت في النمو بعد أن بلغت الثالثة عشرة من عمرها.

وحسمت الرقم القياسي في 8 فبراير 2023، في كارو، ميشيجان، حاصلة على العلامة من فيفيان ويلر البالغة من العمر 75 عامًا، وفقًا لموقع جينيس. وتم تسجيل دخول لحية ويلر عند 10.04 بوصة (25.5 سم).

وقالت هانيكوت إنها تجنبت المشاعر السلبية بشأن مشاكلها الطبية المنهكة لأنها "حافظت على نظرة إيجابية للحياة" أثناء المحنة.

وادعت أن الأطباء أخبروها بالفعل أنها ستتعافى بسرعة أكبر بنسبة 3٪ إذا تمسكت بالتفكير الإيجابي.

وأضافت أيضًا: "لقد ساعد ارتداء الأقنعة حقًا في بناء ثقتي في الخروج في الأماكن العامة".