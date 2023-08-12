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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

شاهد| بطل رياضي يطلق النار على زوجته وابنته وينهي حياته في لايف بالبوسنة

بطل رياضي يقتل زوجته
بطل رياضي يقتل زوجته وابنته في لايف على انستجرام

في حادث مروع ، قتل رجل في دولة البوسنة ، بالرصاص زوجته السابقة وبث القتل على الهواء مباشرة عبر حسابه على إنستجرام.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس، نقلاً عن الشرطة أنه أثناء فراره قتل شخصين آخرين قبل أن ينهي حياته يوم الجمعة لتجنب القبض عليه.

وقالت الشرطة في مدينة توزلا ، في بيان لها، إن الحادث وقع في بلدة غراداكاك شمال شرقي البوسنة ، حيث أصاب المهاجم ثلاثة أشخاص قبل أن "ينتحر بعد تحديد مكانه وقبل إلقاء القبض عليه".

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وفقًا للمدعين ، بعد قتل زوجته السابقة، ركض الرجل إلى شوارع غراداكاك بمسدس حيث أطلق النار على رجل مع ابنه. 

ومن بين الأشخاص الثلاثة الآخرين الذين أصيب بهم ضابط شرطة وامرأة أخرى ورجل في مواقع مختلفة من البلدة.

وقالت نيرمين نيكسيتش ، رئيسة وزراء الاتحاد البوسني: "ليس لدي كلمات لوصف ما حدث اليوم في غراداتاك.. قتل القاتل حياته في النهاية ، لكن لا أحد يستطيع إعادة حياة الضحايا".

سجل شرطة سابق

الدافع وراء الهجوم لم يتضح بعد. ومع ذلك ، وفقًا للمسؤولين ووسائل الإعلام البوسنية ، أبلغت الزوجة السابقة للمهاجم ، في الماضي ، عن تهديدات وعنف من زوجها. وكان المهاجم ، الذي قالت وسائل الإعلام المحلية إن نرمين سليمانوفيتش ، من سكان غراداكاك ، لديه في السابق سجل شرطة.

قبل ارتكاب الجريمة، نشر مقطع فيديو على موقع انستجرام الخاص به صباح الجمعة يخبر متابعيه أنهم سيشهدون جريمة قتل على الهواء مباشرة.

وبحسب تقارير إعلامية ، أظهر الفيديو الرجل وهو يطلق رصاصة على زوجته بينما يسمع صراخ طفل من مكان قريب. تم حذفه لاحقًا من منصة التواصل الاجتماعي.

أثناء مطاردته من قبل الشرطة ، قام ببث مقطعي فيديو آخرين على الهواء مباشرة ، مدعيا أنه أطلق النار على شخصين آخرين على الأقل أثناء هروبه، وفقًا للمسؤولين ، شاهد ما يقرب من 12000 شخص القتل على الهواء وحصل الفيديو على 126 إعجابًا.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن وزير حقوق الإنسان البوسني سيفيد هورتيك قوله: "هذا عار كبير على مجتمعنا".

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام البوسنية ، كان سوليمانوفيتش البالغ من العمر 35 عامًا لاعب كمال أجسام ومدرب لياقة بدنية ، وكان قد اعتقل في الماضي بتهمة تهريب المخدرات ومهاجمة ضابط شرطة.

ارتكاب الجريمة التواصل الاجتماعي الجريمة الزوجة السابقة

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