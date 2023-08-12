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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بابا الفاتيكان يدين اغتيال المرشح الرئاسي الإكوادوري ويدعو لإنهاء العنف السياسي بالدولة

صدى البلد

أدان البابا فرانسيس اغتيال المرشح الرئاسي الإكوادوري فرناندو فيلافيسينسيو ودعا إلى إنهاء العنف السياسي في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وقتل فيلافيسينسيو ، وهو مشرع سابق وصحفي مناهض للفساد ، بالرصاص أثناء مغادرته إحدى فعاليات الحملة الانتخابية يوم الأربعاء ، قبل أقل من أسبوعين من انتخابات 20 أغسطس.

وقال الفاتيكان في برقية تعزية أرسلها إلى رئيس الأساقفة ألفريدو خوسيه إسبينوزا: 'في مواجهة المعاناة التي سببها العنف غير المبرر ، والذي يدينه دون تحفظ ، يدعو حضرته جميع المواطنين والقوى السياسية إلى الاتحاد في جهد مشترك من أجل السلام'. ماتيوس كيتو.

الاكوادور البابا فرانسيس الحملة الانتخابية أمريكا الجنوبية

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