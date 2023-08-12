معاون وزير الرياضة يعدد ما تقدمه الدولة للشباب في عهد الرئيس السيسي

قال مصطفى مجدي، معاون وزير الرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، إن خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكم في البلاد، وعلى مدار السنوات الثمانية الماضية، شهد شباب مصر اهتمامًا كبيرًا سواء سياسيًا، أو اجتماعيًا، أو اقتصاديًا.

وأضاف مصطفى مجدي، خلال مداخلته الهاتفية لـ"إكسترا نيوز"، أن الاهتمام بالشباب في القطاع الرياضي شهد تطويرًا كبيرًا في مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مراكز التنمية الشبابية بكافة المحافظات، وكذلك المدن الشبابية الرياضية.



وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة أطلقت مبادرة "صيف شبابنا" منذ أسبوع، وذلك خلال احتفالية شباب مصر، والتي حملة جامعة لكافة أنشطة الوزارة في المراكز والأندية، لرفع مهاراتهم وتعزيز قدراتهم في مختلف الأنشطة، والمساعدة على منحهم جانب ترفيهي وترويحي.