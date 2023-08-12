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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الحر.. امرأة تضرم النار في نفسها عن طريق الخطأ |احذر هذا الكحول

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

لقت امرأة مسنة مصرعها بعد أن أضرمت النار في نفسها بالخطأ، بحسب تقرير نشرته صحيفة نيوز ويك الأمريكية. وكانت المرأة البالغة من العمر 71 عامًا من بلدة يكلا في جنوب شرق إسبانيا قد استخدمت كحول إكليل الجبل على أجزاء مختلفة من جسدها في محاولة للتهدئة وسط ارتفاع درجات الحرارة في الصيف.

لكن بعد ذلك مباشرة، أشعلت سيجارة، وهو فعل أدى إلى اشتعال النار في الكحول على جسدها، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية لا أوبينيون دي مورسيا.

وتم نقل المرأة إلى المستشفى بعد أن أصيبت بحروق شديدة، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذها وتوفيت صباح الخميس الماضي. ثم تم نقل جثتها بعد ذلك إلى معهد الطب الشرعي وعلوم الطب الشرعي في مدينة مورسيا المجاورة لتشريح الجثة.

تم استخدام كحول إكليل الجبل كعلاج تقليدي لعدة قرون في بعض أنحاء العالم للتخفيف من التيبس والتشنجات وآلام العضلات والمفاصل، بالإضافة إلى الأمراض الأخرى.

تم استخدام السائل أيضًا لإضفاء إحساس بالبرودة في الطقس الحار حيث أن وضع الكحول على الجلد يجعله يشعر بالبرودة. يمكن تفسير ذلك من خلال عملية تعرف باسم التبريد التبخيري. حيث يتبخر الكحول بشكل أسرع بكثير من العرق، ومع تبخره يسحب الحرارة بعيدًا عن الجلد، مما ينتج عنه إحساس بالانتعاش.

لكن وضع الكحول على الجلد يمكن أن يكون مصحوبًا بمخاطر، كما يتضح من حادثة المرأة البالغة من العمر 71 عامًا. 

النار كحول إكليل الجبل الصيف الحر

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