نائب بالشيوخ: الدولة تدعم الشباب في كافة المجالات

قال النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ، إن منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد الحكم عام 2014 وحتى اليوم، وهناك شواهد حقيقية لتمكين الشباب، وذلك بتواجدهم في المواقع التنفيذية، والمواقع النيابية، وكافة القطاعات على مستوى الدولة.

وأضاف محمد السباعي، خلال مدخلته الهاتفية لـ"إكسترا نيوز"، أن الشباب اليوم أصبح يقود عجلة التنمية في كافة القطاعات، وهو ما يدل على إيمان القيادة السياسية الحقيقي بقدرات الشباب، لافتًا إلى أن نسبة الشباب في مصر تبلغ 65%.



وأشار إلى أن المؤتمر الوطني للشباب الأول الذي عقد بشرم الشيخ عام 2016، كان من أهم توصياته إطلاق منتدى شباب العالم، والذي تم إطلاقه بالفعل العام التالي 2017، وذلك إيمانًا من القيادة السياسية بالتواصل مع الشباب والاستماع لآرائهم في مختلف القضايا.