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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين الخطيب تفاجئ متابعيها بظهور صيفي مختلف .. شاهد

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

شاركت الفنانة والإعلامية ياسمين الخطيب، صوراً جديدة من اجازتها الصيفية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت ياسمين الخطيب الأنظار بتوب جرئ، في إطلالة صيفية مثيرة لاقت تفاعلاً كبيراً من متابعيها. 

https://www.instagram.com/p/Cv2BzrsIyiH/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==
وتحرص ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.


أحدث أعمال ياسمين الخطيب مشاركتها فى فيلم  "2 طلعت حرب" بطولة محمود قابيل، أحمد مجدى، عبير صبري، سهر الصايغ، سمير صبري، شريف الدسوقي، أحمد وفيق، من إخراج مجدى أحمد علي.


بدأت ياسمين العمل الإعلامي بأحد برامج قناة "روتانا مصرية" من خلال عرضها فقرة ثقافية تتحدث عن أهم الكتب والجوائز الأدبية التي حصلت عليها، ثم شاركت الإعلامي تامر أمين لمدة عام ونصف في تقديم حلقة أسبوعية من برنامجه السابق الذي يحمل اسم "من الآخر"، وكانت الحلقة مخصصة للحديث عن المشكلات الاجتماعية التي تواجه الأسرة المصرية، وقدّمت أيضًا برنامج إذاعي بعنوان "كيميت تحت الاحتلال".
 

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