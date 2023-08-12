وفاة طفلة في كولومبيا بسبب خلع أسنانها

توفيت فتاة صغيرة تبلغ من العمر 8 سنوات بمدينة توليما في كولومبيا بعد أن خضعت لعملية خلع "بسيطة" لأسنانها، وفق صحيفة نيوزويك الأمريكية.

وفي تصريحات تلفزيونية محلية، قال أقارب الفتاة الصغيرة إنها أصيبت بنزيف غير متوقع أثناء العملية. وقالت والدتها الحزينة في المقابلة: "لم يتمكنوا من فعل أي شيء".

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد وقع الحادث في عيادة طب الأسنان للدكتور خوسيه مانويل هيريرا. وقال والدا الفتاة إنهما لا يلومان طبيب الأسنان على الأحداث التي وقعت قبل وفاتها.

كانت الفتاة تعاني من آلام الأسنان لعدة أيام عندما أخذتها والدتها لرؤية طبيب الأسنان. وبعد إجراء مسح سريع، اتضح أن سبب الألم ناتج عن كسر في الأسنان التي كان يتعين عليها خلعها.

وفقًا لوالدتها، تم تشخيص حالتها بأنها مصابة بفقر الدم ولكنها كانت تتلقى أيضًا العلاج لحالتها. وقالت عن ابنتها الراحلة "تم اختبارها لكل شيء ووفقًا لطبيب الأطفال كانت بخير". ولكن بمجرد خلع السن، بدأت الفتاة تنزف دون حسيب ولا رقيب.

ووصف أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الفتاة المتوفية بأنها: “ملاك في الجنة”.