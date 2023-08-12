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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى

أرشيفية
أرشيفية

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، ظهر اليوم السبت، شابا فلسطينيا من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وفقا لما ذكرته وكالة “وفا” الفلسطينية.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يوسف الرجبي من حي بطن الهوى ببلدة سلوان.

واعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، صيادين إثنين قبالة بحر مدينة غزة، واستولت على مركب صيد كانا على متنه.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن جنود بحرية الاحتلال هاجموا مركب صيد صغير على بعد نحو ثلاثة أميال قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، واستولوا عليه، واعتقلوا صيادين كانا على متنه، وهما: أورنس السلطان (27 عاماً)، ومحمد رافي السلطان (14 عاماً).

يشار إلى أن زوارق الاحتلال تتعمد يومياً مهاجمة الصيادين في بحر غزة، بإطلاق الرصاص عليهم واعتقالهم وتخريب شباك الصيد الخاصة بهم والاستيلاء على مراكبهم وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سلوان المسجد الأقصى فلسطين القدس المحتلة

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