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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل الأقصر تختتم برنامجا تدريبيا على مهنة التفصيل والخياطة للفتيات

صدى البلد

اختتمت مديرية العمل بمحافظة الأقصر الدورة التدريبية المجانية لعدد 10 متدربات على مهنة التفصيل والخياطة، بواقع 150 ساعة تدريبية، وذلك بوحدة التدريب المتنقلة، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في القرى الأكثر احتياجا، ومبادرة "مهنتك مستقبلك" لتدريب الشباب، وتنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة في سوق العمل بالمحافظات للارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين المستهدفين، وتوفير فرص عمل تدعين استقلالية المواطن والاستثمار في تنمية الشباب المصري.
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وثمن الدكتور هشام عبد الله مدير المديرية؛ دور الإدارة المركزية للتدريب المهني في وضع خطط للتدريب المهني تشمل العديد من البرامج التدريبية على مجموعة من المهن المطلوبة لسوق العمل، وتوفير الخامات والأدوات اللازمة طوال فترة التدريب، تحت أيدي مدربين ماهرين تم اختبارهم في الوزارة، ووضع مناهج تدريبية مستحدثة وفق أحدث أساليب التدريب المعترف بها عالميا.


وأضاف مدير المديرية أنه جرى التواصل مع المتدربات والاستماع إلى مطالبهم التي تمثلت في رغبتهم في الحصول على ماكينات الخياطة لعمل مشروع صغير من خلال قرض ميسر، ومساعدتهم في تسويق منتجاتهن، ومنوها إلى أن المديرية تعمل حاليا على دراسة بروتوكول تعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي من خلال معارض الأسر المنتجة التابعة للمديرية لعرض المنتجات الخاصة بخريجات التدريب المهني بعد انتهاء التدريب.

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