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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مد فترة سحب استمارات الحصول على الإسكان البدوي في طور سيناء

رئيس مدينة طور سيناء
رئيس مدينة طور سيناء

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، عن مد فترة سحب استمارات الحصول على الإسكان البدوي لأهالي قرية الوادي التابعة للمدينة  لمدة خمسة أيام فقط.


وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، إنه تقرر مد فترة سحب استمارات الإسكان البدوي بناءً على توجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لإتاحة الفرصة للجميع، مشيرًا إلى أنه سيجري بدء سحب الاستمارات اعتبارًا من غدًا الأحد الموافق 13 أغسطس وحتى الخميس المقبل الموافق 17 أغسطس الجاري، وسيجري استقبال المواطنين في مواعيد العمل الرسمية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية.


وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم السبت، أن مشروع الاسكان البدوي بقرية الوادي يتضمن 60 منزلًا، وتبلغ مساحة المنزل 240 مترًا، ويتضمن "غرفتين، صالة، حمام، مقعد، مطبخ، حوش كبير لتربية الحيوانات والطيور"، ويكون المنزل من طابق واحد وقابل لإقامة دور آخر، وأقيم المشروع على شكل كومبوند متكامل الخدمات والتشطيبات، وذات شكل حضاري على أعلى مستوى.


وأكد أن المستحقين لهذه المنازل البدوية لابد أن يكونوا من أهالي قرية الوادي، وتبلغ ثمن استمارة الاسكان 50 جنيه، إضافة إلى دفع 500 جنيه تأمين، مشيرًا إلى أنه سيجري البدء في تقديم الاستمارات اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 20 أغسطس الجاري ويستمر تلقي الاستمارات على مدار 12 يومًا، على أن يجري قفل باب استلام الملفات يوم الخميس الموافق 31 أغسطس الجاري، ولا يجوز التعامل إلا مع صاحب الاستمارة، أو ما ينوب عنه بتوكيل رسمي.

رئيس مدينة طور سيناء

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طور سيناء مد فترة سحب استمارات الاسكان البدوي جنوب سيناء

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