إعلام تركي: أنباء عن اجتماع أردوغان والرئيس الروسي أواخر أغسطس

ذكرت قناة إيهبر تي في التركية ، أن رئيسي روسيا وتركيا فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان قد يجتمعان في أواخر أغسطس أو أوائل سبتمبر.

وبحسبه ، يتوقع أردوغان وصول رئيس الاتحاد الروسي إلى تركيا ، لكن إذا لم تتم الزيارة ، فلن تستبعد 'رحلة' الزعيم التركي. وقد يناقش الطرفان في المحادثات ، بحسب القناة ، إمكانية استئناف صفقة الحبوب.

وفي 2 أغسطس ، أجرى بوتين محادثات هاتفية مع أردوغان ، أعلن خلالها استعداد موسكو للعودة إلى صفقة الحبوب بمجرد أن ينفذ الغرب الجزء الثاني منها.

وأشارت خدمة الكرملين الصحفية إلى أنه في ظل عدم إحراز تقدم في تنفيذ الجزء الروسي من الصفقة ، فقد التمديد التالي لها معناه. كما اتفق أردوغان وبوتين على زيارة رئيس روسيا الاتحادية لتركيا.

ويتوقع أردوغان أن تتم الزيارة في أغسطس.

في 10 أغسطس ، قال الرئيس التركي إن حل قضية صفقة الحبوب يعتمد على تنفيذ الدول الغربية 'لكلماتها'. في رأيه ، جعلت الصفقة من الممكن منع أزمة يمكن أن تودي بحياة مئات الآلاف من الناس.

تم إبرام صفقة الحبوب في 22 يوليو 2022 من قبل ممثلي تركيا والأمم المتحدة من ناحية وممثلي روسيا وأوكرانيا من ناحية أخرى. كجزء من المفاوضات ، تم توقيع اتفاقيتين بين موسكو وكييف لتصدير الحبوب الأوكرانية من ثلاثة موانئ ، بما في ذلك أوديسا ويوجني وتشورنومورسك ، والثاني مخصص لتصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

وفي 17 يوليو 2023 ، انسحبت روسيا من مبادرة البحر الأسود ، حيث ظل الجزء الثاني من الاتفاقية غير محقق.