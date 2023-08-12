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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة بريطانية تكشف عن عملية قرصنة شرسة تعرضت لها وزارة الخارجية قبل عامين

صدى البلد

أفادت الصحافة البريطانية نقلاً عن مصادر أن قراصنة يُزعم أنهم من روسيا والصين تمكنوا من الوصول إلى خوادم وزارة الخارجية البريطانية في عام 2021 ، لكن لندن قررت إبقاء الاختراق سراً عن الجمهور لتجنب 'الإحراج'.
نقل عن مصادر قولها في التقرير الذي نُشر في جمعة.
 

وقال مصدر في مقر الاتصالات الحكومية للصحيفة 'كان الأمر محرجا للغاية وأثار ضجة كبيرة في الحكومة لأنهم لم يعرفوا ما إذا كان ينبغي عليهم الاعتراف بذلك أم لا'.
 

ونقلت الصحيفة عن خبراء لم تسمهم قولهم إنه لم يتم تصنيف أي من المعلومات التي حصل عليها المتسللون ، ومع ذلك ، فقد تكون أضرت بالعلاقات مع الدول الحليفة وعرّضت بعض الدبلوماسيين للخطر.
 

ونقلت المصادر عن مصادر قولها إن حكومة المملكة المتحدة لا تريد أن تتعرض لانتقادات بسبب ضعف نظام الاتصال لديها وقررت إخفاء هذا الحادث عن أعين الجمهور لتجنب 'الإحراج'.
 

وفي فبراير 2022 ، كشفت حكومة المملكة المتحدة أن وزارة الخارجية كانت هدفًا لـ 'حادث أمن إلكتروني خطير' بسبب نشر وثيقة مناقصة على موقعها على الإنترنت عن طريق الخطأ. في أكتوبر من نفس العام ، اعترفت حكومة المملكة المتحدة بأن 'الجهات المعادية' تمكنت من الوصول إلى البيانات الشخصية لعشرات الملايين من الناخبين.

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