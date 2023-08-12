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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

اكتشاف كائن بحري مريب بـ20 قدمًا في أعماق محيط بـ القارة القطبية

اكتشاف كائن بحري
اكتشاف كائن بحري مريب بعشرين قدم في أعماق القارة القطبية

اكتشف علماء على متن سفينة أبحاث في القارة القطبية الجنوبية مخلوقًا بحريًا غريبًا "أرجواني اللون" مكون من عشرين قدم يشبه الفراولة ، ويعيش في أحلك أعماق المحيط. 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، يعتبر هذا الكائن ذو المظهر الغريب هو أحد أقارب نجم البحر وخيار البحر ، ولكن لا يُعرف سوى القليل عن هذا الكائن الرائع.

اكتشاف كائن بحري مريب بعشرين قدم في أعماق القارة القطبية

 كان الهدف من البعثة العلمية ، التي جرت بين عامي 2008 و 2017، هو العثور على حيوانات بحرية "مبهمة" تُعرف باسم Promachocrinus ، أو نجوم ريش أنتاركتيكا.

قال باحثون إن نجوم الريش تشتهر بحجمها الهائل ومظهرها "الدنيوي" ، بينما تشترك في خصائص مشابهة لنجم البحر وخيار البحر.

نُشرت دراسة تفصيلية عن الاكتشاف في مجلة Invertebrate Systematics. 

قال الباحثون ، الذين وجدوا ثمانية أنواع من هذا الكائن البحري، أربعة منها لم يسميها العلماء سابقًا ، إنهم لا يسبحون حتى مثل الحيوانات العادية. 

يمكن لهذه الكائنات ان تسكن المحيط للعيش في مجموعة من البيئات من عمق 65 قدمًا إلى 6500 قدمًا تحت السطح.

القارة القطبية علماء سفينة أبحاث كائن

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